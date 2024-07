Démissionnaire, Gabriel Attal restera premier ministre pour assurer la stabilité du pays (Elysée)

Partager Facebook

Le Président français Emmanuel Macron a reçu, lundi en début d’après midi, Gabriel Attal venu lui présenter la démission de son gouvernement au lendemain du second tour des élections législatives n’ayant pas abouti à une majorité absolue à l’Assemblée nationale.

Devant cette situation politique inédite en France, le président Macron a demandé à son premier ministre de rester aux commandes “pour le moment afin d’assurer la stabilité du pays”, a annoncé le palais de l’Elysée dans un communiqué.

Selon les résultats définitifs du second tour des élections législatives publiés par le ministère français de l’Intérieur, l’alliance de la gauche, rassemblée sous la bannière du Nouveau Front populaire, est arrivée en tête, avec 182 sièges, suivie du camp présidentiel, sous la bannière d’Ensemble qui récolte 168 sièges, et du Rassemblement national (extrême droite) et ses alliés (143 sièges).

Ainsi, toutes les formations politiques ne peuvent atteindre, seules, les 289 députés nécessaires à la majorité absolue.

Cependant, la vie parlementaire reprendra à l’Assemblée nationale le 18 juillet, avec notamment l’élection de son nouveau président. Il sera également procédé à la répartition des postes entre les différents groupes représentés et enfin à l’élaboration du calendrier parlementaire, dont la très attendue discussion du prochain budget.

