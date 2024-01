DARI | Partenaire officiel et fournisseur officiel des équipes nationales de football du Maroc

DARI, leader national du couscous et des pâtes alimentaires, a signé un accord avec la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF), devenant le partenaire officiel et fournisseur officiel des Lions de l’Atlas et de l’ensemble des équipes nationales masculines et féminines.

Cette alliance s’appuie sur le partage de valeurs communes à la marque marocaine DARI et à la FRMF notamment la promotion de l’excellence du “Made in Morocco”, l’amour de la patrie et l’esprit d’engagement et de partage, indique un communiqué de DARI.

Cette association forte découle d’un engagement historique et d’un soutien apporté par DARI au sport national depuis plus de 25 ans. Elle permet à DARI de promouvoir ainsi les bienfaits communs du sport et d’une alimentation saine et équilibrée.

“Nous sommes aujourd’hui fiers de devenir Sponsor et fournisseur officiel de la Fédération Royale Marocaine de Football. Cette nouvelle étape illustre notre engagement soutenu et continu envers le sport national et notre détermination à soutenir l’émergence des futurs champions de demain. Ensemble, avec les équipes nationales, nous porterons très haut les couleurs de notre pays”, souligne DARI.

LR/MAP