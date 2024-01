Adjudication du 16 janvier | Souscription de BdT pour 1,11 MMDH

Un montant de 1,11 milliard de dirhams (MMDH) a été desservi sur une offre de 2,025 MMDH, lors de l’opération d’adjudication des bons du Trésor (BdT) de mardi, indique la Direction du Trésor et des finances extérieures (DTFE).

Il s’agit de bons du Trésor de maturité de 13 semaines portant sur 100 millions de dirhams (MDH) et 150 MDH, souscrits respectivement aux taux de 2,79% et 2,86%, fait savoir la DTFE dans un communiqué.

Il s’agit également de bons de maturité de 52 semaines et 2 ans portant sur 100 MDH et 760 MDH, avec des taux respectifs de 2,975% et 3,242%, ajoute la même source.

La date de règlement interviendra le 22 janvier 2024.

LR/MAP