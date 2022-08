Dakhla | La famille de la résistance réitère sa mobilisation constante pour la défense de l’intégrité territoriale du Royaume

Partager Facebook

La famille d’anciens résistants et membres de l’Armée de libération réitère, dimanche à Dakhla, sa mobilisation constante pour la défense de l’intégrité territoriale du Royaume du Maroc.

Dans un communiqué lu à Dakhla, au nom de la famille d’anciens résistants et membres de l’Armée de libération, issus des villes de Dakhla, Rabat, Salé, Kénitra, Casablanca, Marrakech et Khémisset, en commémoration du 43ème anniversaire de la récupération de la province d’Oued Eddahab, la famille de la résistance a exprimé sa mobilisation constante et son soutien à la première cause nationale, grâce à la vision perspicace et au leadership clairvoyant de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

En date du 14 août 1979, les oulémas, les notables et les chefs de tribus de la province d’Oued Eddahab s’étaient rendus au Palais royal de Rabat pour présenter à Feu SM Hassan II leur serment d’allégeance et réaffirmer leurs liens d’attachement indéfectible au Glorieux Trône alaouite, ont rappelé avec fierté les anciens résistants et membres de l’Armée de libération.

A cette occasion, ils ont réaffirmé leur attachement au glorieux Trône alaouite et leur engagement à défendre les acquis nationaux et les valeurs sacrées de la nation de Tanger à Lagouira, en dénonçant les provocations désespérées menées par les ennemies de l’intégrité territoriale du Royaume.

De même, ils ont salué la diplomatie royale clairvoyante, qui a permis de gagner davantage de soutien international et de parvenir à la reconnaissance par les États-Unis, pour la première fois de leur histoire, de la pleine souveraineté du Royaume du Maroc sur l’ensemble de la région du Sahara Marocain.

Ils se sont, également, félicités des victoires successives de la diplomatie marocaine en faveur de la cause nationale et l’intégrité territoriale du Royaume et de l’ouverture en cascade de consulats à Laâyoune et Dakhla.

En outre, la famille d’anciens résistants et membres de l’Armée de libération ont fait part de leur mobilisation constante derrière SM le Roi Mohammed VI pour préserver l’intégrité territoriale et maintenir la paix et la stabilité dans la région, réitérant leur attachement à la marocanité du Sahara, tout en se félicitant de tous les programmes et projets de développement socio-économique dans les provinces du Sud du Royaume.

Ils ont aussi salué l’initiative royale visant à préserver l’esprit de fraternité et de bon voisinage avec l’Algérie, tel qu’annoncé par le Souverain lors de son discours à la Nation, à l’occasion du 23e anniversaire de la Fête du Trône, mettant en exergue la lutte du peuple marocain aux côtés de ses frères maghrébins pour le recouvrement de la liberté et l’affranchissement du joug colonial.

A cette occasion, ils ont salué vivement les efforts consentis par les Forces Armées Royales (FAR), les Forces Auxiliaires, la Gendarmerie Royale, la Sûreté Nationale, l’Administration des Douanes et la Protection Civile pour leur dévouement à défendre la sécurité et la stabilité de la patrie et son intégrité territoriale et à protéger la vie et les biens des citoyens.

