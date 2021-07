Covid | Des campagnes intensives de sensibilisation et de prévention à Dakhla

Partager Facebook

Des campagnes de sensibilisation intensives sont organisées, depuis plusieurs jours, dans de nombreux lieux et espaces publics de la ville de Dakhla, afin d’exhorter les citoyens à observer strictement les mesures préventives de lutte contre la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19).

L’objectif de ces campagnes de sensibilisation est de rappeler aux citoyens la nécessité de respecter scrupuleusement les mesures barrières destinées à préserver leur sécurité sanitaire, à même de les conscientiser aux dangers pouvant émaner de tout relâchement provenant des citoyens en la matière.

Ces campagnes de sensibilisation, encadrées par les autorités locales, favorisent la proximité et le rapprochement des habitants de la perle du sud du Royaume, tout en les incitant à éviter la promiscuité et tout rassemblement inutile.

Une équipe de “M24”, la chaîne d’information en continu de la MAP, s’est déplacée pour suivre les mesures prises dans un certain nombre d’espaces publics, qui connaissent une présence massive des citoyens, en l’occurrence les mosquées, le marché municipal, le complexe artisanal de Dakhla et la corniche.

Dans ce cadre, les membres du Croissant-Rouge marocain (CRM) d’Oued Eddahab et de la Ligue régionale de Football, répartis en groupes, ont sillonné les ruelles et avenues de la ville pour renouveler l’appel fait aux citoyens d’éviter les rassemblements et l’obligation de porter un masque de protection et de se conformer aux règles d’hygiène et de distanciation physique et de se faire vacciner.

Dans une déclaration à M24, le président de la Ligue régionale de Dakhla-Oued Eddahab de Football, Ali Ahmed Zein a indiqué que cette campagne vise à encourager la population à continuer à adopter des comportements sains pour une lutte efficace contre la Covid-19 notamment, le port correct du masque de protection, et le lavage fréquent des mains à l’eau et au savon ou au gel hydroalcoolique.

Pour sa part, le trésorier du Croissant-Rouge marocain (CRM) d’Oued Eddahab Tami El Aissaoui, a souligné que la participation du CRM avec les autorités locales à cette campagne intervient dans l’objectif d’exhorter la population à mettre en œuvre les mesures de précaution, appelant les citoyens à concourir à la réussite de la campagne de vaccination nationale pour atteindre l’immunité collective escomptée.

Il a également appelé la société civile à se mobiliser et à organiser des campagnes similaires dans les prochains jours, afin de prodiguer les conseils nécessaires à la population, à même de leur permettre de jouer pleinement leur rôle dans la lutte contre la Covid-19.

LR/MAP