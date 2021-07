Covid-19 | Nouvelles mesures restrictives à partir du 23 juillet à 23h

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le gouvernement a décidé de prendre une série de mesures préventives, à compter du vendredi 23 juillet 2021 à 23h, en vue de lutter contre la propagation de la pandémie du nouveau Coronavirus (Covid-19), de façon à préserver la santé des citoyennes et des citoyens et ce, conformément aux recommandations du Comité technique et scientifique et compte tenu de la hausse remarquable du nombre des contaminations et des décès enregistrés ces derniers jours.

Ces mesures portent sur l’interdiction des déplacements nocturnes à travers tout le Royaume de 23h à 04h30, à l’exception des personnes exerçant dans les secteurs et activités vitaux et essentiels et celles représentant des cas médicaux urgents, indique lundi un communiqué du gouvernement.

En outre, les déplacements entre les préfectures et provinces sont conditionnés à la présentation du passeport vaccinal ou d’une autorisation administrative de déplacement délivrée par les autorités territoriales compétentes, en plus de l’interdiction des fêtes et mariages, ainsi que des obsèques, avec un maximum de 10 personnes lors des cérémonies d’enterrement.

Ces mesures concernent également le respect d’un maximum de 50 % de la capacité d’accueil dans les cafés et restaurants, les transports publics et les piscines publiques, alors que les rassemblements et les activités dans les espaces ouverts ne doivent pas dépasser 50 personnes, avec l’obligation de disposer d’une autorisation délivrée par les autorités locales en cas de dépassement de ce nombre, ajoute le communiqué.

Tout en soulignant que le danger de la propagation de la pandémie est toujours présent et continue, surtout après l’apparition récurrente de nouveaux variants dans le Royaume, le gouvernement note que la conjoncture actuelle exige le strict respect de toutes les orientations des autorités publiques et de l’ensemble des mesures de prévention adoptées par les autorités sanitaires, dont la distanciation physique, les règles d’hygiène et le port obligatoire du masque afin de préserver les acquis importants réalisés par le Maroc dans sa lutte contre la pandémie.

LR/MAP