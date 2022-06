Coup d’envoi à Rabat du 27e Salon international de l’édition et du livre (SIEL)

Partager Facebook

Le 27e Salon international de l’édition et du livre (SIEL), organisé par le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, sous le Haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, a ouvert ses portes jeudi à Rabat.

La cérémonie d’ouverture de cette édition organisée en partenariat notamment avec la wilaya de Rabat-Salé-Kénitra, la région Rabat-Salé-Kénitra et la commune de Rabat, s’est déroulée en présence de M. André Azoulay, conseiller de SM le Roi, M. Mehdi Bensaid, ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mme Aouatif Hayar, ministre de la Solidarité, de l’Insertion sociale et de la Famille, M. Abdoulaye Diop, ministre sénégalais de la Culture et de la Communication, et de plusieurs ambassadeurs accrédités au Maroc.

