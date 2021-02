Classement Fifa 2021 | Le Maroc grimpe au 33è rang Mondial

Partager Facebook

La sélection marocaine de football a gagné deux places dans le nouveau classement de la Fédération internationale de football (FIFA), publié jeudi, pointant désormais au 33è rang mondial.

Le Maroc (33ème, plus 2), vainqueur du CHAN (Championnat d’Afrique des nations des joueurs locaux), et le Mali (54ème, plus 3), finaliste, signent les meilleures progressions, écrit l’instance mondiale sur son site web.

La Guinée (72ème, plus 1), troisième, et le Congo (90ème, plus 1), quart de finaliste, ont également progressé, indique la même source, relevant que pour le premier classement mondial FIFA de 2021, un total de 43 matches d’équipes A (dont un disputé en décembre 2020) ont été pris en compte. L’événement le plus important de ces dernières semaines a été le CHAN avec un total de 32 matches disputés. Ces rencontres ainsi que les 11 matches restants à disputer sont considérés comme des matches amicaux car le CHAN ne comprend que des joueurs évoluant dans les championnats nationaux des pays participants, explique la FIFA.

Selon la même source, parmi les autres équipes qui ont amélioré leur position en février figurent le Costa Rica (50ème, plus 1) qui a réintégré le top 50 après une absence de quelques mois, le Cap-Vert (80ème, plus 1), Oman (81ème, plus 1), le Bénin (82ème, plus 1), l’Azerbaïdjan (108ème, plus 1), l’Estonie (108ème, plus 1), la Thaïlande (110ème, plus 1), la Guinée-Bissau (119ème, plus 1), le Tadjikistan (120ème, plus 1) et le Guatemala (130ème, plus 1).

En dehors de ces équipes, aucune autre n’a amélioré sa position depuis décembre et les 32 premières places du classement n’ont pas changé depuis fin 2020. La Belgique, la France, le Brésil, l’Angleterre et le Portugal restent aux premières places. Les trois premières équipes – Belgique, France et Brésil – ne sont distantes que de 37 points.

Le prochain Classement mondial FIFA sera publié le 8 avril 2021.

Voici, par ailleurs, le classement FIFA des 20 meilleurs sélections :

1- Belgique 1780 points

2- France 1755

3- Brésil 1743

4- Angleterre 1670

5- Portugal 1662

6- Espagne 1645

7- Argentine 1642

8- Uruguay 1639

9- Mexique 1632

10- Italie 1625

11- Croatie 1617

12- Danemark 1614

13- Allemagne 1610

14- Pays-Bas 1609

15- Colombie 1601

16- Suisse 1593 17- Chili 1567 18- Pays de Galles 1562

19- Pologne 1559

20- Sénégal 1558 ..

33- Maroc 1481 …

