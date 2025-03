CDH | Zniber met en lumière le modèle marocain de tolérance et de coexistence interconfessionnelle

Partager Facebook

L’ambassadeur représentant permanent du Maroc auprès de l’Office des Nations Unies à Genève, Omar Zniber, a mis en lumière, jeudi au Palais des Nations à Genève, le modèle marocain de coexistence interconfessionnelle et les efforts du Royaume en vue de promouvoir la tolérance, le respect mutuel et le dialogue entre les religions.

Intervenant à l’ouverture d’un panel organisé par les missions permanentes du Maroc et des Pays-Bas en marge de la 58è session du Conseil des Droits de l’Homme, M. Zniber a souligné que le Maroc est une terre de diversité et de tolérance, caractérisée par la coexistence harmonieuse des religions monothéistes, où musulmans, juifs et chrétiens vivent en paix depuis des siècles.

Cette diversité est ancrée dans l’histoire et l’identité nationale du Royaume et plusieurs villes témoignent de la coexistence interconfessionnelle au point que des lieux de culte appartenant à deux, voire trois, religions sont érigés côte à côte, a-t-il relevé.

Il a rappelé que le Maroc abrite l’une des plus anciennes communautés juives du monde arabe, notant que des villes comme Fès, Marrakech, Essaouira et Casablanca ont conservé des quartiers juifs, appelés mellahs, qui témoignent de cette coexistence.

L’ambassadeur a, dans ce cadre, mis en avant l’importance de l’institution d’Amir Al Mouminine (Commandeur des croyants), qui est un symbole de l’unité de la nation et le garant du libre exercice du culte, rappelant le rôle de Feu SM Mohammed V dans la protection des juifs contre la déportation durant la Deuxième Guerre mondiale.

M. Zniber a, par ailleurs, passé en revue les réalisations nationales au niveau multilatéral en matière de lutte contre l’incitation à la haine, soulignant que le Royaume a introduit trois résolutions historiques à l’Assemblée générale, toutes adoptées à l’unanimité.

Il s’agit de la résolution 73/328 du 25 juillet 2019 sur la promotion du dialogue interreligieux et interculturel et de la tolérance dans la lutte contre le discours de haine; de la résolution 75/309 du 21 juillet 2021, qui a proclamé le 18 juin Journée internationale de lutte contre le discours haineux, célébrée chaque année; et de la résolution 77/318 du 25 juillet 2023 sur la promotion du dialogue interreligieux et interculturel et de la tolérance dans la lutte contre le discours de haine.

L’ambassadeur a cité d’autres initiatives multilatérales lancées au Maroc, tels que le Plan d’action de Rabat (2012) sur “l’interdiction de l’appel à la haine nationale, raciale ou religieuse qui constitue une incitation à l’hostilité, à la discrimination ou à la violence”, élaboré par des experts internationaux avec le soutien du Haut Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme (HCDH), ainsi que le Plan d’action à l’intention des responsables et des acteurs religieux en vue de prévenir l’incitation à la violence pouvant conduire à des atrocités criminelles – Processus de Fès (2017).

Le Maroc a toujours été un fervent défenseur de la tolérance et du dialogue interreligieux et interculturel, a-t-il encore affirmé, notant que le Royaume souscrit pleinement à ces principes et reste attaché au renforcement de la coopération internationale pour promouvoir un monde où la diversité est une richesse et la tolérance une valeur partagée.

Le diplomate n’a pas manqué de rappeler d’autres faits marquants comme la visite historique au Maroc du Pape François en 2019, placée sous le signe du dialogue interconfessionnel et de la coexistence pacifique, ainsi que l’inauguration en 2020 à Essaouira de Bayt Dakira, un centre dédié à la préservation du patrimoine judéo-musulman marocain.

Réunissant de nombreux diplomates et membres de la société civile, ce panel avait pour objectif de passer en revue les bonnes pratiques marocaines et néerlandaises ainsi que des exemples positifs de la manière dont les dirigeants/organisations jouent un rôle essentiel dans la lutte contre la haine religieuse.

À une époque marquée par la multiplication des cas de haine et d’intolérance religieuses, il est impératif de mettre en lumière les efforts des acteurs religieux et de la société civile qui défendent la tolérance, le respect mutuel et la coexistence pacifique, souligne-t-on auprès des organisateurs.

