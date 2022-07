Canada | La Fête du Trône célébrée dans la joie à Montréal

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Dans une ambiance de joie et de liesse, la communauté marocaine établie au Canada a célébré, samedi, le 23è anniversaire de l’accession de SM le Roi Mohammed VI au Trône de Ses glorieux ancêtres, en présence de plusieurs personnalités marocaines et étrangères.

Intervenant lors de cet événement organisé par le groupe Atlas Médias, l’ambassadeur du Maroc au Canada, Souriya Otmani a indiqué que la Fête du Trône symbolise pour tous les Marocains, y compris la communauté établie à l’étranger, une “opportunité sans égale pour mettre en avant les liens toujours plus forts et pérennes d’amour, de respect, d’affection et de considération profondes que le peuple marocain voue à la Personne auguste de SM le Roi et à la monarchie marocaine”.

Elle a souligné que le Souverain a toujours entouré de Sa haute bienveillance et sollicitude particulière les Marocains résidant à l’étranger, relevant que les Marocains du monde ne ratent aucune occasion “pour exprimer leur attachement à la Personne de SM le Roi”.

Mme Otmani a, en outre, mis en avant l’attachement inébranlable de cette communauté à l’identité et aux valeurs marocaines, “valeurs dont nous sommes très fiers et que nous avons en commun avec nos amis québécois et canadiens, et qui se traduisent par l’ouverture, la convivialité, l’hospitalité, la paix, l’amour, le respect de l’autre et la joie de vivre”.

Elle a, dans ce cadre, indiqué que la célébration de la Fête du Trône coïncide cette année avec le 60è anniversaire des relations diplomatiques et de coopération entre le Maroc et le Canada, ajoutant que cette cérémonie est aussi une “excellente” opportunité de retrouvailles, d’échanges, de socialisation.

Ont pris part à cette célébration, des députés provinciaux et fédéraux, des maires et mairesses des arrondissements de Montréal, des conseillers de villes et des membres des communautés arabes et africaines établies dans la province québécoise.

Pour marquer cet événement à forte charge symbolique, le drapeau marocain a été hissé au son de l’hymne national à Ottawa, à Laval au Québec, à Fredericton au Nouveau-Brunswick, à Winnipeg au Manitoba et à Edmonton en Alberta. Cette cérémonie s’est déroulée en présence des consuls honoraires du Royaume dans chacune de ces provinces ainsi que du Consul général du Maroc à Montréal, M’hamed Ifriquine. Par la même occasion, les chutes du Niagara et l’Edmonton Bridge ont été illuminés aux couleurs nationales.

LR/MAP