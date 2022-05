Bulgarie | Participation remarquable du Maroc à la célébration de la Journée de l’Afrique

Partager Facebook

Le Maroc a pris part, samedi, à la traditionnelle journée de l’Afrique en Bulgarie qui a été l’occasion de mettre en valeur la richesse et la diversité du continent et de rapprocher ses communautés.

Initiée par l’ambassade du Maroc en Bulgarie et les ambassades africaines accréditées dans ce pays, cette manifestation a connu notamment la participation de hauts responsables, d’élus locaux, d’eurodéputés bulgares, ainsi que du corps diplomatique accrédité en Bulgarie, des associations et des membres de la diaspora africaine et des fondations caritatives bulgares, indique, dimanche, un communiqué de l’ambassade du Maroc à Sofia.

La participation active du Maroc s’est particulièrement distinguée par la beauté de son stand qui a offert à l’assistance, aux touristes et visiteurs, une démonstration de la richesse, de l’authenticité et de la diversité de la civilisation, la culture et l’artisanat marocains.

Le stand a également donné à voir un riche éventail de l’offre touristique du Royaume, une destination de choix qui s’impose de plus en plus sur le marché bulgare.

La participation du Maroc a été rehaussée par une exposition de photographies retraçant les atouts géographiques, historiques et touristiques du Royaume. La journée a été marquée par un programme culturel diversifié, notamment des prestations d’artistes bulgares et africains.

En sa qualité de doyenne du Groupe des ambassadeurs africains, Zakia El Midaoui,. ambassadeur du Maroc à Sofia a souligné dans une allocution prononcée à l’ouverture de cette journée, que la célébration de cet événement constitue « un moment de joie et de fierté qui nous permet de réfléchir sur l’avenir et trouver les moyens de construire ensemble l’Afrique que nous voulons. Une Afrique, nous l’espérons tous, pleine de promesses et de potentiels libérés ».

» L’Afrique dispose d’un potentiel économique considérable, doublé d’un capital humain riche, jeune et dynamique. Les ingrédients d’un développement durable, inclusif et solidaire existent et il nous appartient, pays africains, d’œuvrer individuellement et collectivement à l’émergence d’une Afrique Nouvelle : Une Afrique forte et audacieuse, qui appuie la défense de ses intérêts et qui a sa propre influence et son poids dans le concert des Nations », a ajouté El Midaoui.

« L’Afrique avance aujourd’hui, comme elle l’a fait par le passé, sur la voie du progrès et de la prospérité. Pour ce faire, elle s’attaque collectivement et conjointement à certaines lacunes, dont la nutrition, le thème choisi pour la commémoration de la Journée de l’Afrique au titre de 2022, en cohérence avec le thème annuel de l’Union Africaine », a fait noter la diplomate marocaine à l’occasion de cette journée.

Pour sa part,.Angel Angelov, chef du Département de l’Afrique au ministère bulgare des Affaires étrangères, a indiqué que « l’Afrique est le plus proche voisin de l’Europe. Les liens qui unissent l’Afrique et l’Union européenne sont larges et profonds en raison de leur histoire, de leur proximité et intérêts communs ».

Il a affirmé que la Bulgarie entretient depuis longtemps des relations d’amitié et de coopération avec la plupart des pays africains, notant que son pays œuvre « à relancer et intensifier nos contacts et relations avec les pays d’Afrique, avec lesquels nous avions eu par le passé des rapports et une coopération extrêmement intenses, dynamiques et mutuellement bénéfiques ».

LR/MAP