Bruxelles approuve les plans de relance post-covid du Portugal et de la Grèce

La Commission européenne a approuvé, jeudi, les plans de relance économique post-covid du Portugal et de la Grèce.

Pour ce qui est du Portugal, il s’agit d’une étape importante vers le versement par l’UE de 13,9 milliards d’euros de subventions et de 2,7 milliards d’euros de prêts au titre du mécanisme de relance et de résilience sur la période 2021-2026.

Ce financement soutiendra la mise en œuvre des mesures cruciales d’investissement et de réforme décrites dans le plan de relance et de résilience du Portugal. Il jouera un rôle clé pour permettre au pays de sortir plus fort de la pandémie de COVID-19.

Il est destiné à sécuriser la transition verte et numérique, à renforcer la résilience économique et sociale et à soutenir les projets phares d’investissement et de réforme.

Concernant la Grèce, le plan de relance porte sur 17,8 milliards d’euros sous forme de subventions et de 12,7 milliards d’euros sous forme de prêts au titre de la facilité pour la reprise et la résilience (FRR) au cours de la période 2021-2026.

Ce financement est destiné à assurer la transition écologique et numérique de la Grèce, à renforcer sa résilience économique et sociale et à financer les projets de réforme dans les secteurs prioritaires.

