UNICEF/ AREF | Distribution de 470 tablettes pour faciliter l’accès à l’enseignement à distance

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

L’Académie régionale de l’éducation et de la formation (AREF) de l’Oriental a procédé, avec le soutien de l’UNICEF, à l’acquisition et la distribution de 470 tablettes tactiles pour encourager les élèves bénéficiaires à poursuivre leurs études à distance.

Cette opération a été menée dans la droite ligne des efforts déployés pour atténuer les effets de la pandémie du coronavirus (Covid-19) et dans le cadre de la mise en œuvre du programme de coopération entre l’AREF de l’Oriental et le Fonds des Nations unies pour l’enfance (UNICEF).

Selon des explications de l’AREF, la distribution de ces outils informatiques aux élèves de la 6ème année de l’enseignement primaire relevant des provinces de Jereda, Taourirt et Guercif, a pour objectif de garantir la continuité pédagogique et de consacrer le principe d’équité et d’égalité des chances entre les élèves.

Ces tablettes permettent et facilitent aux élèves bénéficiaires l’accès notamment à la plateforme d’apprentissage et de soutien à distance TelmidTICE du ministère de l’Education nationale et aux cours diffusés sur des chaînes de télévision nationales, ajoute la même source.

La distribution des tablettes aux élèves des écoles couvertes par le programme de coopération avec l’UNICEF a été effectuée en coordination avec les autorités locales et dans le strict respect des critères et des normes sanitaires imposés par l’état d’urgence sanitaire visant à faire face à la propagation du nouveau Coronavirus.

L’opération de distribution a obéi à un ensemble de conditions bien définies avec une priorité aux élèves du monde rural et ceux en situation d’handicap, et ce dans le souci de réduire les disparités entre les familles disposant des moyens pour s’offrir les équipements nécessaires pour poursuivre les cours à distance et celles qui n’en ont pas, a expliqué le coordonnateur du programme de coopération avec l’Unicef dans l’Oriental, Faouzi Mohamed Lakssiyar.

L’objectif est de garantir la continuité pédagogique et éviter les retombées négatives de toute interruption des études, a-t-il souligné dans une déclaration à la MAP, faisant savoir que les 470 tablettes ont été remises aux élèves de la 6ème année du primaire répondant aux critères préétablis au niveau des directions provinciales de l’Education nationale de Guercif (180 bénéficiaires), Taourirt (140) et Jerada (150).

LR