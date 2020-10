Apple dévoile le nouvel IPhone 12 (5G)

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Apple, le géant américain de l’électronique et des technologies, a lancé mardi sa nouvelle gamme de smartphones compatible à la 5G lors d’une présentation en ligne. “C’est le début d’une nouvelle ère”, a annoncé Tim Cook, le patron de la firme, pour marquer ce lancement tant attendu.

La gamme se décline avec les iPhone 12, 12 mini, 12 Pro et 12 Pro Max, qui seront commercialisés à partir du 23 octobre (12 et 12 Pro) et du 13 novembre (12 mini et 12 Pro Max) à des prix de base allant de 699 à 1.099 dollars. Les prix sont alignés sur ceux des modèles précédents et des concurrents.

« Apple a tenu compte de la situation de nombreux consommateurs en 2020 avec la crise sanitaire », note Stephen Mears du cabinet Futuresource. « Les prix raisonnables des iPhone 12 ne poseront pas de problèmes à la majorité de leurs clients », a-t-il ajouté.

L’iPhone 12 comporte « plus de bandes passantes 5G que n’importe quel autre smartphone », a affirmé Arun Mathias, un vice-président d’Apple. « Nous avons réalisé des tests 5G avec plus de 100 opérateurs dans 30 régions », a-t-il poursuivi. « Dans des conditions idéales, nous avons mesuré des vitesses supérieures à 4 gigabits par seconde (Gb/s), et jusqu’à 1 Gb/s dans des conditions typiques ».

Apple pourrait vendre plus de 75 millions d’iPhone 12, selon l’analyste Dan Ives de Wedbush Securities, estimant plus d’un tiers des 950 millions d’iPhone en circulation dans le monde, soit 350 millions d’appareils, ont des chances d’être remplacés par un modèle plus récent dans les mois qui viennent.

La marque à la pomme a aussi sorti une nouvelle version de son enceinte connectée: le HomePod mini, équipé de l’assistant vocal Siri, sera commercialisé à partir de 99 dollars, et donnera l’impression que « l’iPhone et l’enceinte sont physiquement connectés entre eux », a promis Tim Cook.