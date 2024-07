Aide directe au logement | 17.000 bénéficiaires au 15 juillet, dont 22% de MRE

Partager Facebook

Le nombre de bénéficiaires du programme d’aide directe au logement s’élève à environ 17.000 au 15 juillet, dont 44% de femmes et 22% de Marocains résidant à l’étranger (MRE), a affirmé, lundi à la Chambre des représentants, le chef du gouvernement Aziz Akhannouch.

En réponse à une question centrale lors de la séance mensuelle des questions orales sur “la politique d’urbanisation et d’habitat et son impact sur la dynamique économique et le développement spatial et social”, M. Akhannouch a révélé que 84.500 demandes pour bénéficier de l’aide ont été déposées sur la plateforme dédiée.

La valeur totale des logements acquis s’est élevée à 6,3 milliards de dirhams (MMDH) avec une contribution de 1,3 MMDH de l’État, a déclaré le chef du gouvernement, notant qu’”en parallèle à ce saut réalisé, le secteur de l’urbanisme et de l’habitat a enregistré des indicateurs positifs depuis le lancement de ce chantier royal”.

Sur ce chapitre, M. Akhannouch a fait observer qu’au cours du premier trimestre de l’année en cours, le nombre des projets autorisés à augmenté de 16%, la valeur ajoutée du secteur de BTP de 2,5%, les prêts immobiliers de 1,5% et les prêts destinés aux promoteurs immobiliers de 3,8%.

Selon le chef du gouvernement, le programme d’aide directe au logement facilitera l’accès des catégories sociales à revenu limité et de la classe moyenne à un logement décent qui répond à leurs besoins quotidiens.

L’augmentation de l’offre de logements permettra de donner une forte impulsion au secteur privé, booster les PME et créer des opportunités d’emploi, a-t-il souligné, relevant que depuis son lancement début 2024, le programme d’aide directe au logement “a eu un vif succès qui a dépassé les attentes et a connu une forte demande de la part des Marocains à l’intérieur et à l’extérieur du pays, comme en témoigne le bilan positif de ce programme”.

LR/MAP