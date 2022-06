African Lion | Des observateurs militaires de 20 pays assistent à des entraînements opérationnels au Cap Draâ près de Tan Tan

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Une vingtaine d’observateurs militaires de pays partenaires ont assisté, mardi au Cap Draâ (nord de Tan-Tan), à des entraînements opérationnels menés dans le cadre de l’exercice combiné maroco-américain “African Lion 2022”.

Ces manœuvres ont été suivies notamment par le Général de Corps d’Armée, Belkhir El Farouk, Inspecteur Général des Forces Armées Royales (FAR) et Commandant la Zone Sud.

Organisé par les FAR et les Forces Armées américaines, conformément aux Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Chef Suprême et Chef d’Etat-Major Général des FAR, l’exercice “African Lion”, qui se poursuit jusqu’au 30 juin, vise à parfaire les capacités d’intervention des unités participantes et à renforcer leurs capacités d’action combinée au niveau de la planification et la mise en œuvre des opérations militaires dans le cadre d’une coalition.

Dans une déclaration à la MAP, le colonel Nabil Taoussi, directeur de l’exercice tactique au Cap Draâ, a noté que conformément aux Hautes Instructions de SM le Roi, Chef Suprême et Chef d’État-major Général des FAR, les Forces Armées Royales organisent cette 18è édition de l’”African Lion”, soulignant qu’il s’agit du plus grand exercice militaire en Afrique.

L’exercice tactique organisé au Cap Draâ avec la participation de plus de 2.500 militaires, a pour objectifs de renforcer les capacités manœuvrières des unités participantes et de consolider l’interopérabilité sur les plans tactique et technique, a-t-il indiqué.

Ces manœuvres militaires comportent des séances de tir en utilisant les différentes armes (individuelle, chars Abrams, artillerie lourde, lanceurs de missiles antichars, …), a-t-il relevé, soulignant que ces entraînements seront sanctionnés par une manœuvre conjointe, avec à la clé des opérations de bombardement aérien et de destruction de l’ennemi par l’utilisation alternée et coordonnée de toutes les armes, ainsi que par une combinaison de tirs et de mouvements.

Au cours de l’exercice militaire, tenu mardi au Cap Draâ, qui est un exercice préparatoire aux manœuvres finales, qui auront lieu jeudi au Cap Draâ à Tan-Tan, des manœuvres aériennes et terrestres ont été menées avec la participation d’unités des FAR et des forces américaines.

Les manœuvres aériennes comprenaient l’exécution de plusieurs missions par des moyens des FRA et de l’US Air Force, entre autres, des avions marocains “F16”, des bombardiers américains “B1” et des hélicoptères américains “AH 64” Apache.

Quant aux manœuvres terrestres, elles ont porté sur des tirs d’obus d’artillerie lourde, le lancement de missiles sol-sol à longue portée et le lancement de missiles à partir de véhicules blindés maroco-américains “Abrams”, ainsi que des manœuvres d’infanterie en utilisant des véhicules blindés lourds transportant des soldats.

D’autre part, et dans le cadre des activités parallèles à vocation humanitaire de l’exercice “African Lion 2022”, un hôpital médico-chirurgical de campagne a été déployé au niveau de la commune de Taliouine (province de Taroudant).

Mobilisant des équipes médicales constituées de médecins et d’infirmiers des FAR et de l’Armée américaine, cet hôpital opérationnel depuis le 13 juin, prodigue des prestations médicales et chirurgicales au profit des populations locales de la région.

L’édition de cette année, lancée le 20 juin au niveau du commandement de la zone sud, connaît la participation de 10 pays africains et internationaux, y compris le Maroc et les Etats-Unis, ainsi qu’une vingtaine d’observateurs militaires de pays partenaires dans les régions d’Agadir, Benguérir, Kénitra, Mahbès, Taroudant et Tantan.

LR/MAP