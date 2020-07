Accord pour l’instauration de la couverture sociale au profit des MRE (El Ouafi)

Partager Facebook

Il a été convenu avec le ministère du Travail et de l’insertion professionnelle, la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) et certains départements et ministères concernés, d’assurer la couverture sociale pour les Marocains résidant à l’étranger (MRE), a souligné mardi à Rabat, la ministre déléguée chargée des Marocains résidant à l’étranger, Nezha El Ouafi.

En réponse à une question centrale sur “La situation des MRE à la lumière des répercussions de la pandémie du coronavirus” à la Chambre des conseillers, Mme El Ouafi a indiqué qu’un procès-verbal portant sur la couverture sociale au profit les Marocains résidant à l’étranger a été conclu, notant que le traitement de ce dossier a débuté en 2014.

La ministre a, en outre, rappelé que plusieurs réunions ont été tenues avec les partenaires du ministère pour la préparation d’un plan d’urgence afin d’anticiper les répercussions économiques et sociales de la crise du coronavirus.

“Le plan d’urgence est basé sur trois piliers fondamentaux, à savoir l’accélération du chantier des services consulaires, la création d’une plate-forme numérique comme guichet unique pour les Marocains résidant à l’étranger, les ministères et tous les établissements nationaux, ainsi que de convenir avec le ministère du Travail et de l’insertion professionnelle, la CNSS et certains des départements et ministères concernés pour assurer la couverture sociale aux MRE”, a-t-elle précisé.

Elle a, en outre, indiqué que les services du ministère ont pu mobiliser ses différents moyens à l’étranger afin d’accompagner les MRE, en fournissant une soutien psychologique à plus de 516 cas au niveau de plus de 17 pays, en plus de 6.500 consultations juridiques assurées par l’Association du réseau des avocats marocains.

La ministre a, en outre, rappelé que depuis le déclenchement de la crise du coronavirus, le ministère des Affaires Etrangères, de la Coopération Africaine et des MRE et le ministère délégué chargé des Marocains Résidant à l’Étranger se sont attelés à accompagner et à suivre la situation de tous les Marocains résidant à l’étranger, de les soutenir et de leur fournir l’appui nécessaire ainsi que de répondre à leurs différents besoins.

