FOSMEF | Hausse de 240% du nombre de bénéficiaires

Le nombre de bénéficiaires des prestations de la Fondation des Œuvres Sociales du Personnel du ministère de l’Economie et des finances (FOSMEF) a augmenté de 240% durant ces quatre années, indique la fondation dans son récent bilan d’activité.

Ce bilan met en exergue les avancées réalisées au titre des années 2018 et 2019 et ce, dans le cadre de la nouvelle vision pour le renouveau de l’action sociale au niveau du département, grâce notamment à l’appui du ministère, des directions et du Conseil d’orientation et de contrôle, en témoigne la progression du nombre de prestation de 6 à 20 prestations et du nombre de bénéficiaires des prestations de 240% en quatre ans, souligne la FOSMEF dans un communiqué.

En plus des prestations rendues aux adhérents et des outils et canaux de communications développés pour répondre à leurs attentes, ce rapport présente les réalisations et l’état d’avancement des chantiers structurants visant la modernisation des outils de gestion et la digitalisation de l’ensemble des prestations, précise la même source.

Par ailleurs, la fondation a mis en œuvre son plan d’action tel qu’approuvé par le Conseil d’orientation et de contrôle et ce, à travers différents axes. Il s’agit de l’accompagnement des projets de ses adhérents, en facilitant l’accès au logement à travers plusieurs formules, notamment la ristourne des intérêts bancaires dont le nombre de dossiers a progressé de 190%, et en proposant plusieurs offres de prêt social et d’allocation de pèlerinage.

Il est aussi question de soutenir les adhérents et leurs familles, en offrant les services gratuits de la couverture et de l’assistance médicale, l’aide sociale exceptionnelle, les formules d’estivage familial et de transport, outre l’organisation de manifestations sportives comme levier de réduction des dépenses médicales futures.

Ce plan d’action comprend également l’appui de l’éducation des enfants des adhérents, à travers l’octroi de la bourse d’excellence, l’accès aux établissements d’enseignement supérieurs conventionnés, l’organisation de colonies de vacances et de séjours de répits au profit des enfants en situation de handicap et l’ouverture d’une première crèche au profit des adhérents au niveau régional à Agadir.

Il porte aussi sur le développement d’un dispositif de communication via l’amélioration des conditions d’accueil physique, téléphonique et électronique et l’organisation d’une caravane nationale de communication au niveau des douze régions du Royaume, parcourant 15.000 km, ainsi que sur le lancement de la digitalisation de toutes les prestations. A cet effet, 7.215 comptes ont été créés sur l’Espace adhérent (pendant le deuxième trimestre 2019) et 13.437 demandes en ligne ont été formulées.

En outre, ledit plan d’action concerne l’initiation de plus de 50 partenariats, dans le cadre d’une démarche pragmatique et volontariste, avec des organismes publics et privés, des institutions similaires ainsi que des prestataires de services dans différents domaines, offrant aux adhérents les meilleures conditions d’accès à leurs services, le renforcement de la gouvernance et la rationalisation de la gestion interne par la première certification des comptes et la maîtrise des délais de paiement (17 jours).

La FOSMEF fait également savoir que le rapport présente les défis futurs pour construire les fondamentaux de la Fondation 4.0 et ce, à travers des chantiers majeurs relatifs à l’achèvement du processus de digitalisation, au développement d’une stratégie sociale basée sur un business model adéquat, au renforcement de l’agilité de la Fondation et au respect des normes du Genre et de la responsabilité sociale et environnementale.

LR/MAP