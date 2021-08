Unicef | 20 millions de dollars mobilisés pour la lutte contre la Covid-19 en Somalie

Partager Facebook

Le Fonds des Nations-Unies pour l’enfance (Unicef) a annoncé, mardi, avoir collecté quelque 20 millions de dollars américains pour lutter contre la Covid-19 et renforcer les services d’urgence en Somalie.

Ces nouveaux financements permettraient à l’Unicef et à ses partenaires de toucher plus d’un million de personnes avec des messages de prévention de la Covid-19, d’offrir des services de santé à près de 500.000 personnes, d’offrir des traitements pour malnutrition aiguë à 83.000 enfants et d’offrir à 300.000 personnes des services d’urgence et continus d’approvisionnement en eau, d’hygiène et d’assainissement, a déclaré le représentant de l’agence onusienne en Somalie, Mohamed Ayoya.

La crise humanitaire en Somalie marque une escalade en raison des chocs climatiques récurrents, des conflits prolongés, de l’impact de la Covid-19 et d’autres maladies mortelles, et d’une infestation de criquets qui est la plus grave depuis des années, selon l’ONU.

Ces difficultés aggravent les vulnérabilités et les problèmes de protection de la population dans un contexte marqué par des décennies de conflit qui ont fait près de trois millions de déplacés et où près de 5,9 millions de personnes ont besoin d’une aide humanitaire.

Le risque d’épidémie massive de Covid-19 est persistant dans les zones frappées par les conflit, où l’accès à la population est difficile et où la prestation de servies sociaux est limitée, ce qui pourrait augmenter de manière incommensurable les souffrances des personnes les plus vulnérables en Somalie, a indiqué l’ONU.

