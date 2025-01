UKFSR 2024 | Le Maroc parmi les plus grands exportateurs de légumes vers le marché britannique

Le rapport sur la sécurité alimentaire au Royaume-Uni (UKFSR/2024) a braqué les projecteurs sur les relations agricoles avec le Maroc, ainsi que sur les défis posés à la Grande-Bretagne en matière de production alimentaire.

Le rapport préparé par le département britannique de l’Environnement, de l’Alimentation et des affaires rurales a fait état d’une augmentation des importations de produits agricoles en provenance du Maroc en 2023.

Le Maroc figure ainsi parmi les plus grands exportateurs de légumes frais vers le Royaume-Uni, représentant à lui seul 7,5 % du total de ces exportations en 2023, lit-on dans ce rapport, qui cite aussi l’Espagne, les Pays-Bas, la France et la Pologne parmi les principaux exportateurs de ces produits vers le Royaume-Uni.

D’après la même source, cette diversification des partenaires a permis au Royaume-Uni de renforcer sa résilience face aux chocs mondiaux tels que les conditions météorologiques extrêmes et les tensions géopolitiques.

Le rapport britannique revient, d’autre part, sur la production d’engrais, relevant que le Maroc demeure, aux côtés de la Chine et des États-Unis, l’un des plus grands producteurs de roche phosphatée à l’échelle mondiale.

La production d’engrais phosphatés a accusé un léger recul de 1,9% pour atteindre 46,1 millions de tonnes entre 2019 et 2022, bien que les tendances à plus long terme montrent une croissance globale, détaille le document.

Le rapport sur la sécurité alimentaire au Royaume-Uni est une analyse des données statistiques présentée au parlement de Westminster au moins une fois tous les trois ans. Il examine les tendances passées, actuelles et futures en matière de sécurité alimentaire afin de présenter une analyse complète et impartiale de la sécurité alimentaire au Royaume-Uni.

Le rapport s’appuie sur un large éventail de données publiées par des sources officielles, administratives, universitaires et intergouvernementales.

L’UKFSR est conçu comme une base de données indépendante destinée à informer le gouvernement, le parlement, les acteurs de la chaîne alimentaire et le grand public sur les données et les analyses nécessaires pour surveiller la sécurité alimentaire au Royaume-Uni et élaborer des réponses efficaces aux problèmes.

LR/MAP