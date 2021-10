Transport aérien | Passation de pouvoirs entre Nadia Fettah Alaoui et Mohamed Abdeljalil

Partager Facebook

La cérémonie de passation des pouvoirs du secteur du transport aérien entre M. Mohamed Abdeljalil, que SM le Roi Mohammed VI a nommé ministre du Transport et de la Logistique, et son prédécesseur Mme Nadia Fettah Alaoui, nommée ministre de l’Économie et des Finances, s’est déroulée, lundi à Rabat.

Lors de cette cérémonie, les deux ministres ont mis l’accent sur l’importance du secteur du transport aérien pour le Maroc et son rôle déterminant pour la mobilité et le tourisme, ainsi que sur les défis qui doivent être relevés pour relancer son activité, fortement impactée par la pandémie du Covid-19, a indiqué le ministère du transport et de la logistique dans un communiqué.

A cette occasion, les deux responsables ont appelé tous les acteurs présents à travailler ensemble pour relever les attentes de ce secteur vital pour l’économie nationale, a ajouté la même source.

Cette cérémonie s’est déroulée en présence du Secrétaire général du ministère du tourisme, de l’artisanat et de l’économie sociale et solidaire, du Président Directeur Général de la Royal Air Maroc, de la Directrice générale de l’Office National des Aéroports, du Directeur Général de l’aviation civile et des directeurs et fonctionnaires du secteur, a conclu le communiqué.

