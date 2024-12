Tanger | Lancement des 2èmes Assises nationales de la régionalisation avancée

Partager Facebook

Le coup d’envoi des travaux de la deuxième édition des Assises nationales de la régionalisation avancée, initiée sous le thème “La régionalisation avancée, entre les défis d’aujourd’hui et de demain”, a été donné vendredi à Tanger, en présence du Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, de plusieurs membres du gouvernement, des présidents des deux Chambres du Parlement et de responsables marocains et étrangers.

La séance d’ouverture a été marquée par le Message Royal adressé aux participants à ces Assises, dont lecture a été donnée par le ministre de l’Intérieur, Abdelouafi Laftit.

Placé sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, cet événement, organisé par le ministère de l’Intérieur en partenariat avec l’Association des régions du Maroc, constitue un moment important dans la mise en œuvre, sous l’impulsion des Hautes Orientations Royales, du chantier de régionalisation avancée en tant que réforme institutionnelle structurelle et choix stratégique pour la consolidation du processus de développement territorial.

A travers un dialogue constructif, les participants à cette rencontre mettent en lumière les initiatives réussies et les projets structurants réalisés dans les différentes régions, afin d’encourager l’échange d’expertises et de réfléchir à des solutions innovantes et adaptées aux défis territoriaux.

Ces Assises constituent une opportunité pour mener une évaluation collective et participative de l’état d’avancement de la mise en œuvre des multiples composantes de ce chantier, notamment en ce qui concerne l’exécution des recommandations issues de la première édition de ces Assises, tout en identifiant les exigences d’une concrétisation de la mise en œuvre progressive de ce processus.

La dimension stratégique du chantier de la régionalisation avancée demande incontestablement une participation plus importante de tous les acteurs dans le cadre d’un dialogue constructif basé sur la progressivité et l’amélioration continue de la mise en œuvre optimale de ce Chantier Royal afin d’explorer les pistes de développement permettant ainsi de valoriser la corrélation entre les besoins du développement, l’efficacité de la planification territoriale et la performance dans l’exercice des compétences des régions.

Prennent part à ces Assises des responsables gouvernementaux, des présidents de régions, des élus des Conseils communaux et des experts, ainsi que des acteurs politiques et économiques marocains et étrangers avec, selon les organisateurs, plus de 1.500 participants présents, 160 invités internationaux et plus de 45.000 participants à distance.

