2èmes ANRA | Signature de quatre conventions-cadres entre les 12 régions du Royaume

Quatre conventions-cadres visant l’accélération de la mise en œuvre de la régionalisation avancée et le renforcement de la coopération dans des domaines stratégiques, dont l’eau, la mobilité et la protection de l’environnement, ont été signées, vendredi à Tanger, entre les douze régions du Royaume et plusieurs départements ministériels, et ce à l’occasion de la deuxième édition des Assises nationales de la régionalisation avancée.

La première convention-cadre, qui porte sur l’accélération de la mise en œuvre du chantier de la régionalisation avancée, vise à mettre en place une approche permettant d’identifier les mécanismes à même de parachever la mise en œuvre de ce chantier stratégique, tout en poursuivant l’exécution des engagements des parties signataires du cadre d’orientation de la régionalisation avancée en 2019.

L’accord vise également à opérationnaliser l’exercice par les régions de leurs prérogatives, en veillant à la mise en œuvre du cadre national de déconcentration administrative et en accélérant le transfert des compétences aux services déconcentrés selon un calendrier précis.

Il a été signé par le ministre de l’Intérieur, Abdelouafi Laftit, la ministre de l’Économie et des Finances, Nadia Fettah, le ministre de l’Équipement et de l’Eau, Nizar Baraka, le ministre de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports, Mohamed Saad Berrada, la ministre de l’Aménagement du territoire national, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la ville, Fatima Ezzahra El Mansouri, le ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, Ahmed El Bouari, le ministre de l’Inclusion économique, de la Petite entreprise, de l’Emploi et des Compétences, Younes Sekkouri, le ministre de l’Industrie et du Commerce, Riad mezzour, la ministre du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Economie sociale et solidaire, Fatim Zahra Ammor, la ministre de la Transition énergétique et du Développement durable, Leila Benali, le ministre du Transport et de la Logistique, Abdessamad Kayouh, le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohamed Mehdi Bensaid, la ministre de la Solidarité, de l’Insertion sociale et de la Famille, Naima Ben Yahia, la ministre déléguée auprès du Chef du gouvernement chargé de la Transition numérique et de la Réforme de l’Administration, Amal El Fallah, ainsi que les présidents des douze Conseils régionaux du Royaume.

Concernant la deuxième Convention-Cadre relative au domaine de l’eau, signée par les ministres de l’Intérieur, de l’Équipement et de l’Eau, et le ministre délégué chargé du Budget, Fouzi Lekjaa, et les présidents des douze Conseils régionaux, elle vise à garantir la poursuite de la mise en œuvre territoriale des politiques nationales dans le domaine de l’eau et de la protection de l’environnement.

Les parties signataires s’engagent, en vertu de cette convention, à mettre en place, selon une approche participative, un nouveau cadre de partenariat garantissant la complémentarité au service des questions de l’eau et de l’environnement.

La troisième convention-cadre, paraphée par le ministre de l’Intérieur, le ministre délégué chargé du Budget, et le ministre du Transport et de la Logistique, ainsi que les présidents des douze Conseils régionaux, se rapporte au financement du programme d’investissement du nouveau modèle de contrats de gestion déléguée de transport public urbain et intercommunal par autobus.

Dotée d’une enveloppe de 11 milliards de dirhams portant sur la période 2025 à 2029, cette convention-cadre vise à améliorer l’offre et la qualité du transport urbain et intercommunal à travers un nouveau modèle économique de ce secteur, visant à garantir sa durabilité et son équilibre financier, outre la réalisation d’un suivi régulier de ces contrats de gestion déléguée.

La quatrième convention-cadre, signée par le ministre de l’Intérieur, le ministre délégué chargé du Budget et la ministre de la Transition énergétique et du Développement durable ainsi que les présidents des douze Conseils régionaux, se rapporte à la gestion du secteur des déchets ménagers et assimilés sur la période 2025-2034.

Elle ambitionne de développer le partenariat entre les différents départements ministériels et les conseils des régions dans l’amélioration de la gestion et de la valorisation des déchets ménagers et assimilés, afin de réaliser le développement durable.

Lors de la séance inaugurale de cet évènement, un film institutionnel a été projeté sur les principales étapes franchies par le chantier de la régionalisation avancée, qui vise à développer une nouvelle approche de la gouvernance territoriale.

Placé sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, cet événement, initié sous le thème “La régionalisation avancée, entre les défis d’aujourd’hui et de demain” et organisé par le ministère de l’Intérieur en partenariat avec l’Association des régions du Maroc, constitue un moment important dans la mise en œuvre, sous l’impulsion des Hautes Orientations Royales, du chantier de régionalisation avancée en tant que réforme institutionnelle structurelle et choix stratégique pour la consolidation du processus de développement territorial.

Prennent part à ces Assises des responsables gouvernementaux, des présidents de régions, des élus des Conseils communaux et des experts, ainsi que des acteurs politiques et économiques marocains et étrangers avec, selon les organisateurs, plus de 1.500 participants présents, 160 invités internationaux et plus de 45.000 participants à distance.

LR/MAP