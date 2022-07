Tanger abrite le 1er Forum méditerranéen maroco-espagnol sur l’organisation territoriale

Partager Facebook

Les travaux du 1er Forum méditerranéen maroco-espagnol sur « L’organisation territoriale et l’expérience de la régionalisation » se sont ouverts, mercredi à Tanger, en présence d’académiciens, de représentants d’instances élues locales, provinciales et régionales, et de chercheurs relevant de plusieurs think tanks marocains et étrangers.

Organisé par la Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Tanger (FSJEST), en partenariat avec la Revue marocaine d’administration locale et de développement (REMALD), le Centre d’Etudes sociales et juridiques du Sud d’Europe, et le Centre international de formation des autorités et leaders « Cifal » Malaga, cet événement de deux jours est placé sous le thème « L’organisation territoriale et l’expérience de la régionalisation au Maroc, en Espagne et en Italie: lectures croisées ».

S’exprimant à cette occasion, le doyen de la FSJEST, Taoufik Essaid, a souligné que cette manifestation scientifique vise à débattre de la question de la régionalisation dans ses dimensions politique, économique, développementale, démocratique et sociale, et de sa grande contribution au renforcement de la construction démocratique régionale et à la gestion des affaires publiques locales.

Ce Forum a pour objectifs de favoriser l’échange d’idées, d’expériences et de bonnes pratiques liées à l’expérience de la régionalisation dans certains pays du nord de la Méditerranée, comme l’Espagne et l’Italie, et de permettre aux chercheurs et directeurs de think tanks de proposer des idées réalisables pour aider le législateur et le politicien à enrichir le projet de régionalisation, en tant que l’un des leviers d’un développement durable et intégré, a relevé M. Essaid.

Le doyen a assuré que cet événement reflète également la mobilisation active des universités marocaines et espagnoles et leur contribution efficace au développement du projet de la régionalisation avancée, auquel le Maroc accorde une attention particulière en vue de consolider sa construction démocratique, assurer la justice territoriale et de promouvoir son développement économique, de manière à créer de la richesse et à jeter les bases d’un développement qui prend en considération les spécificités de chaque région et les aspirations de sa population.

Pour sa part, le directeur de la REMALD, Ahmed Bouachik, a affirmé que la régionalisation dans ses dimensions politique, économique, sociale et législative est une question d’actualité au Maroc, puisque le Royaume œuvre à développer ce projet et à l’enrichir, de manière à permettre aux régions de jouer un rôle de plus en plus important dans le développement, et aux citoyens de participer à la gestion des affaires publiques locales, tout en érigeant les particularités des régions en un véritable levier de développement.

Il a relevé que la question de la régionalisation est liée aussi bien à la gestion des affaires locales qu’aux aspirations des citoyens, au développement de l’économie et à l’utilisation optimale des potentialités des régions, soulignant que la gestion décentralisée des régions leur a donné une forte impulsion, grâce à la vision clairvoyante de SM le Roi Mohammed VI, et a permis aux provinces du Sud du Royaume de réaliser un saut qualitatif dans le processus de développement.

De son côté, le directeur du centre Cifal Malaga, Julio Andrade Ruiz, a souligné que le Maroc moderne a réalisé d’importants progrès dans le domaine de la démocratie et la gestion des affaires publiques locales, puisqu’il a conféré des pouvoirs élargis aux régions, ce qui a permis de réaliser la justice territoriale et l’équilibre économique souhaité.

Cette approche, a-t-il ajouté, a permis aux provinces du sud, à titre d’exemple, de disposer d’importantes structures de gestion et des bases de la construction économique et de développement, qui est devenue aujourd’hui un exemplaire à suivre, relevant que les progrès réalisés au Maroc à plusieurs niveaux sont dus au rôle joué par les régions et à l’utilisation optimale des potentialités disponibles, avec la préservation des particularités des espaces urbains, culturels et naturels.

M. Andrade Ruiz a noté que ce forum vise à enrichir l’expérience de la régionalisation du Maroc et de l’Espagne, et à promouvoir la coopération universitaire et scientifique entre les deux pays, de manière à consolider leur rapprochement à tous les niveaux.

Les intervenants ont souligné que les relations étroites entre le Maroc et l’Espagne, incarnées par ce forum scientifique, profitent aussi bien à l’Europe qu’à l’Afrique et donnent toujours espoir quant à l’efficacité de la coopération positive entre le Nord et le Sud, notant que la stabilité des relations entre les deux pays offre de nombreux avantages bénéfiques pour le nord et le sud de la Méditerranée en particulier.

Ils ont mis l’accent sur l’importance de cette rencontre dans le partage de données et d’expériences en matière de l’organisation territoriale et de la régionalisation avancée, et la promotion du rapprochement des peuples.

Cette manifestation scientifique vise à débattre de plusieurs thèmes, notamment « l’initiative d’autonomie au Sahara marocain », « la décentralisation à l’épreuve des faits, une décennie après l’entrée en vigueur de la constitution 2011 », « la transformation de l’organisation territoriale de l’Etat en Espagne », « la modernisation des structures de l’Etat marocain », « les autonomies régionales dans la jurisprudence de la Cour constitutionnelle italienne » et « les autonomies territoriales dans le système constitutionnel italien ».

Les débats portent également sur « les fondements constitutionnels du plan d’autonomie du Sahara marocain », « les mécanismes de collaboration entre l’Etat et les régions en Espagne », « la région, acteur géostratégique pour la coopération décentralisée Hispano-marocaine » et « les régions dotées d’autonomie dans le système constitutionnel italien ».

LR/MAP