Talbi Alami s’entretient avec le président du Comité d’État pour le travail avec la diaspora azerbaïdjanaise

Le président de la Chambre des représentants, Rachid Talbi El Alami, s’est entretenu, mercredi à Rabat, avec le président du Comité d’État pour le travail avec la diaspora de la République d’Azerbaïdjan, Fuad Mouradov, en visite de travail dans le Royaume accompagné d’une importante délégation.

Lors de ces entretiens, qui se sont déroulés en présence de l’ambassadeur de la République d’Azerbaïdjan au Maroc, Nazim Samadov, les deux parties se sont félicitées des relations solides et historiques bilatérales, fondées sur le respect mutuel de l’intégrité territoriale et la non-ingérence dans les affaires intérieures, indique un communiqué de la Chambre.

L’accent a été également mis sur les relations entre les institutions législatives des deux pays et leur développement au fil des dernières années, à travers l’échange de visites, le partage d’expertises et d’expériences, ainsi que la coordination au sein des divers forums parlementaires, ajoute la même source.

La partie azerbaïdjanaise a salué les politiques et stratégies adoptées par le Royaume, sous la sage conduite de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, notamment en ce qui concerne la situation et les droits des Marocains du monde, la migration et la garantie des droits des migrants et des réfugiés, à la faveur d’une gestion humanitaire de ces questions.

Par ailleurs, cette entrevue a été l’occasion de mettre en avant le rôle de la Chambre des représentants dans l’accompagnement de la dynamique nationale liée à la situation des Marocains du monde, aux migrations, aux droits des migrants et à l’asile, à travers la législation, le contrôle de l’action gouvernementale et l’évaluation des politiques publiques.

