Sous la conduite éclairée de SM le Roi, le Maroc met la culture au cœur du processus de développement

Sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu l’Assiste, le Maroc met la culture au coeur de son processus de développement, a affirmé lundi à Abu Dhabi, le ministre de la Jeunesse, de la culture et de la Communication, Mohamed Mehdi Bensaid.

S’exprimant lors du Dialogue ministériel du Sommet de la culture d’Abu Dhabi, dans le cadre d’une séance sur le thème “La culture comme moteur du développement socio-économique”, le ministre a souligné l’importance de la culture en tant que vecteur d’épanouissement individuel et social, gisement d’emplois et facteur de cohésion sociale.

M. Bensaid, qui participait à cette rencontre aux côtés de ses homologues de plusieurs pays dont l’Espagne, le Paraguay et le Nigéria et l’île Maurice, a indiqué que le Maroc s’est engagé à promouvoir une société de l’accès à la culture pour tous, en multipliant les espaces et les outils culturels, en réduisant les inégalités d’accès à la culture et en développant les formations aux métiers de la culture.

Le ministre, qui conduisait la délégation marocaine à ce Sommet, comprenant également l’Ambassadeur du Maroc aux Émirats Arabes Unis, Ahmed Tazi, a mis l’accent sur l’importance des industries culturelles et créatives (ICC) pour l’économie mondiale, les qualifiant d’horizon prometteur et de source de croissance durable.

Lors de ce Dialogue ministériel co-présidé par le Président du Département de la culture et du tourisme d’Abu Dhabi, Mohamed Khalifa al-Mubarak, et par le Sous-Directeur général de l’Unesco pour la culture, Ernesto Ottone, M. Bensaid a également appelé à la consolidation des instruments géopolitiques alternatifs basés sur la culture pour contrer les fractures économiques, culturelles et politiques du monde actuel.

Le Sommet de la culture d’Abu Dhabi comprend, outre le Dialogue ministériel, des sessions autour de l’intelligence artificielle et le narration cinématographique.

Ce Sommet constitue pour les ministres de la Culture une occasion d’échanger les idées avec les secteurs de la culture et de la créativité mondiale autour des résultats du Sommet de l’Unesco “Mondiacult”, tenu en 2022.

Les travaux du Sommet, qui se poursuivent jusqu’au 05 mars, se penchent sur plusieurs questions dont “le rôle de la culture dans la création de mémoires collectives en considérant des alternatives au concept LTC (Longitudinal Timecode)”, ainsi que l’importance du facteur temps dans la création artistique et la protection des créateurs.

LR/MAP