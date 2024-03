Partager Facebook

La stratégie “Génération Green 2020-2030” accorde une importance particulière à la promotion des produits du terroir, compte tenu des potentialités que recèle ce secteur et de la demande croissante pour ces produits à l’échelle nationale et internationale, a indiqué, lundi à Marrakech, le ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, Mohamed Sadiki.

Intervenant à l’occasion du lancement de la 6ème édition du Concours marocain des produits du terroir (04-06 mars), le ministre a souligné le rôle que joue le segment des produits de terroir dans le développement socio-économique à travers la création des postes d’emploi et l’augmentation des revenus des petits producteurs agricoles.

Les programmes mis en place pour la promotion des produits du terroir ont eu un impact très positif sur les coopératives bénéficiaires ainsi que sur les petits agriculteurs, et constituent une alternative prometteuse et un levier pour assurer le développement agricole notamment, dans les zones caractérisées par un faible potentiel agricole et économique, ajoute M. Sadiki.

Il a, par ailleurs, rappelé l’importance des Salons organisés aux niveaux local, national et international dans le rayonnement et la commercialisation des produits de terroirs dont, la promotion permettra de soutenir les producteurs mais aussi, d’assurer la préservation de la culture et du patrimoine local.

Le secteur des produits du terroir, depuis le lancement du Plan Maroc Vert, a fait l’objet d’une attention particulière, en ce sens qu’une Stratégie de développement de ce segment a été mise en place pour développer ce secteur à travers la protection, l’encouragement et la valorisation du potentiel national en termes de produits de terroir.

Cette stratégie, a-t-il poursuivi, s’illustre par des plans et programmes régionaux visant à mieux organiser les producteurs en général et les coopératives en particulier, et à fournir des produits de haute qualité à même de répondre aux normes de sécurité sanitaire et aux exigences du marché, notant que ces programmes visent également à améliorer la promotion des produits aux niveaux national et international.

Organisé par l’Agence pour le Développement Agricole (ADA), la 6ème édition du Concours marocain des produits du terroir, visant à promouvoir et à valoriser les efforts déployés par les producteurs et les coopératives agricoles, met en compétition plus de 1200 produits du terroir provenant des 12 régions du Royaume.

Une palette diversifiée de produits est mise en compétition lors de ce Concours notamment l’Argan, Amlou, les couscous, les miels, l’huile d’olive, les olives, les confitures, les fromages, les dattes, les amandes, les noix, les figues séchées, les piments, les jus et les vinaigres. Sur l’ensemble des produits mis devant les membres du jury, les meilleurs se verront décerner des médailles (or, argent ou bronze) en sus de l’octroi de prix d’excellence en guise de reconnaissance et d’encouragement au profit des meilleurs producteurs engagés.

LR/MAP