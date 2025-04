Sortie du trésor à l’international | Le Maroc émet un emprunt obligataire de 2 MM€

Partager Facebook

Le Royaume du Maroc a émis, le 26 mars 2025, un emprunt obligataire sur le marché financier international de 2 milliards d’euros en deux tranches, annonce, mercredi, le ministère de l’Economie et des Finances.

La 1ère tranche d’une maturité de 4 ans, portant sur un montant de 900 millions d’euros, a été émise à un spread de 155 points de base (pbs) et un prix de 99,775% offrant ainsi un taux de rendement de 3,937% et servant un coupon de 3,875%, précise le ministère sur son site web.

La 2ème tranche d’une maturité de 10 ans, portant sur un montant de 1,1 milliard d’euros a été émise à un spread de 215 pbs et un prix de 99,276% offrant ainsi un taux de rendement de 4,843% et servant un coupon de 4,75%, fait savoir la même source.

Cette émission a connu un franc succès auprès des investisseurs internationaux avec un carnet d’ordres dépassant les 7 milliards d’euros, confirmant ainsi la confiance dont jouit le Maroc auprès des investisseurs internationaux.

Cette émission a permis de diversifier les sources de financement du Maroc et d’établir de nouvelles références sur la courbe du crédit du Maroc sur le compartiment de l’euro. Placée auprès des investisseurs de qualité, cette émission a reçu un accueil favorable qui s’est traduit également par une large distribution géographique.

Ladite émission fait suite à un roadshow mené à Paris et Londres auprès de 55 investisseurs par la ministre de l’Économie et des Finances, Nadia Fettah, accompagnée d’une délégation de la Direction du Trésor et des Finances Extérieures (DTFE).

Ce roadshow a constitué l’occasion de mettre en exergue la stabilité politique dont jouit le Royaume, la résilience de son économie ainsi que les réformes menées sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

Cette émission a été réalisée sous format 144A/RegS afin de permettre une large participation des investisseurs à travers le monde.

LR/MAP