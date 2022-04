Sensibilisation | Une campagne pour dépasser les préjugés sur l’autisme

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

A l’instar de tous les pays du monde, le Maroc a commémoré la journée mondiale de l’autisme. En marge de cette journée, célébrée le 2 avril 2022, l’Association «Vaincre l’autisme» a lancé sa campagne médiatique «1 enfant sur 50 naît autiste».

Cette campagne qui se poursuivra tout au long du mois d’avril, est destinée à sensibiliser aux prévalences actuelles de l’autisme et sur les solutions de prise en charge adaptées, que l’Association présidée par M’hammed Sajidi, déploie au Maroc.

L’autisme est une maladie neurologique qui affecte le fonctionnement du cerveau, le système immunitaire et biologique. Cette pathologie altère les capacités de reconnaissance des expressions, des codes sociaux et affectifs. Elle génère l’hypersensibilité émotionnelle et trouble du comportement. Grâce à une prise en charge précoce et adaptée, un enfant autiste peut se développer et à toutes les chances d’intégrer la société. Ainsi, l’Association «Vaincre l’autisme» insiste sur l’importance du dépistage précoce et le diagnostic avant l’âge de 3 ans. Elle recommande la mise en place des traitements éducatifs et de développer davantage la recherche pour trouver des traitements et guérir l’autisme.

Depuis 2004, «Vaincre l’autisme» s’est attelée à sensibiliser et former sur cette pathologie en développant des solutions innovantes qui permettent aux enfants de vivre mieux. Parmi ces solutions figure «la FuturoSchool». Il s’agit d’une unité d’évaluation, d’intervention et de guidance parentale en autisme qui délivre une prise en charge de qualité et de haut niveau avec une démarche scientifique et un référentiel unique. Elle offre une solution alternative d’intervention en milieu ordinaire avec la mise en place de programmes individualisés permettant à l’élève de s’adapter à l’environnement dans lequel il évolue (école, domicile…), informe l’Association. Parmi les solutions déployées également par l’Association «Vaincre l’autisme», figure le programme Wajib (Devoir). Il vise à déployer des unités d’inclusion pour les enfants autistes au sein des écoles, en appliquant des interventions éducatives et comportementales.

Dans les évaluations les plus récentes des pays développés, le taux de prévalence du Trouble du Spectre de l’Autisme (TSA) est estimé à 2 %, soit à une naissance sur 50. Aujourd’hui, le Maroc compte 680 000 personnes autistes, dont 216.000 enfants, à savoir 12.800 naissances par an et 35 naissances par jour.

MN