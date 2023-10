Sahara | Sainte-Lucie réaffirme son soutien au plan d’autonomie, la “solution de compromis”

Partager Facebook

Sainte-Lucie a réitéré, lundi à New York, son soutien à l’initiative marocaine d’autonomie, la qualifiant de “solution de compromis” au différend régional autour du Sahara marocain.

Intervenant devant les membres de la 4è commission de l’Assemblée générale de l’ONU, le représentant de Sainte-Lucie a souligné que cette initiative, qualifiée de sérieuse et crédible dans les résolutions successives du Conseil de sécurité depuis 2007, est conforme au droit international, à la Charte des Nations Unies et aux résolutions du Conseil de sécurité et de l’Assemblée générale.

Il a, dans ce cadre, appelé à la reprise du processus des tables rondes avec les mêmes participants, à savoir le Maroc, l’Algérie, la Mauritanie et le “polisario”, et ce conformément à la résolution 2654 du Conseil de sécurité.

Réitérant le soutien de son pays à une solution juste et mutuellement acceptable entre les parties à travers le dialogue et conformément aux résolutions du Conseil de sécurité, le diplomate a exprimé le soutien de son pays aux efforts du Secrétaire général de l’ONU et de son Envoyé personnel, Staffan de Mistura.

Il s’est, à cet égard, félicité des consultations informelles bilatérales tenues par M. Mistura en mars dernier avec le Maroc, l’Algérie, la Mauritanie et le “polisario”, ainsi que ses récentes visites en septembre 2023 au Maroc, en Algérie et en Mauritanie.

LR/MAP