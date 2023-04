Sahara Marocain | Le Mexique appelé à soutenir le processus politique sous l’égide de l’ONU

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

La présidente de la Commission de la Justice du Sénat mexicain, Olga Sánchez Cordero, a souligné mardi que le Mexique est appelé à soutenir le processus politique mené sous l’égide des Nations Unies pour parvenir à une solution définitive à la question du Sahara marocain.

L’ancienne présidente du Sénat et ancienne ministre de l’Intérieur, qui s’exprimait lors d’un colloque organisé par le Sénat mexicain dans le cadre de la commémoration du 60e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre le Mexique et le Maroc, a affirmé que le moment est venu pour le Mexique de revoir sa position sur la question du Sahara, et de soutenir le processus politique mené sous les auspices exclusifs des Nations unies pour parvenir à une solution définitive à ce différend régional.

“Les deux pays célèbrent le 60e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques. Rabat et Mexico ont des dénominateurs culturels et historiques communs, mais aussi un important potentiel économique qui peut faire avancer un partenariat stratégique dans le cadre de leur ouverture sur le monde”, a ajouté Mme Sánchez Cordero.

Le Maroc est un allié stratégique qui peut soutenir l’ouverture politique et économique du Mexique sur le monde, a-t-elle relevé.

Pour sa part, l’ambassadeur du Maroc au Mexique, Abdelfattah Lebbar, a souligné la dynamique des relations maroco-mexicaines qui se traduit par la promotion de la coopération à plusieurs niveaux, ainsi que le soutien croissant des responsables mexicains à la question du Sahara marocain.

De son côté, le chercheur à l’Université Mohammed V de Rabat Mohamed Ben Abdelkader a souligné que le Maroc et le Mexique sont plus que jamais appelés à tirer profit des grandes opportunités et des évolutions positives au niveau des relations bilatérales, notamment le poids politique et économique des deux pays au sein de leur environnement régional.

Quant à l’ancien ambassadeur du Mexique au Maroc, Andrés Ordonez, il a noté que le processus de développement que connaît le Maroc, notamment dans ses provinces du sud, confirme l’approche stratégique adoptée par le Royaume dans sa politique intérieure et étrangère.

Le colloque, qui a réuni notamment des parlementaires, des universitaires et des chercheurs en sciences politiques et relations internationales, a été marqué par des discussions sur le développement des relations bilatérales et internationales et les défis actuels.

LR/MAP