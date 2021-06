Saad Dine El Otmani s’entretient avec le ministre hongrois des AE

Partager Facebook

Le Chef du gouvernement Saad Dine El Otmani a eu, mercredi à Rabat, des entretiens avec le ministre hongrois des Affaires étrangères et du Commerce, Péter Szijjártó, en visite de travail dans le Royaume à la tête d’une importante délégation.

Au cours de cette entrevue, les deux parties se sont félicitées du niveau de coordination politique entre les deux pays et de la convergence de leurs points de vue sur de nombreuses questions régionales et internationales d’intérêt commun, ainsi que de leur adhésion aux principes de respect de l’unité des États et de leur intégrité territoriale, indique un communiqué du département du chef du gouvernement.

À cet égard, le ministre hongrois a réaffirmé la position ferme de son pays en faveur de l’intégrité territoriale du Royaume et de sa souveraineté sur l’ensemble de son territoire, ainsi que sa détermination à renforcer les relations de coopération avec le Royaume dans divers domaines et de faire avancer le partenariat européen fructueux avec le Maroc, en tant que partenaire-clé de l’Union européenne dans la région et porte d’entrée vers le continent africain.

Pour sa part, M. El Otmani a fait part de l’appréciation par le Maroc de la position de la République hongroise au sujet de la cause nationale, soulignant l’engagement constant du Royaume, dans le cadre de sa politique étrangère, à respecter l’unité et la souveraineté des États, ainsi que le principe de non-ingérence dans leurs affaires internes.

Les deux responsables ont en outre passé en revue les perspectives de la coopération bilatérale, notamment à travers la promotion du partenariat entre les acteurs économiques privés des deux pays, dans le cadre des mécanismes de financement mis en place et les accords de coopération conclus à cet égard.

Ils ont également évoqué les opportunités d’investissement conjoint en Afrique, en mettant à profit l’expérience pionnière du Maroc sur le plan continental.

La gestion des répercussions de la Covid-19 et les campagnes de vaccination contre le coronavirus ont également été abordées par les deux parties, qui ont exprimé leur satisfaction quant à l’approche adoptée par les deux pays, aux résultats prometteurs obtenus et aux perspectives de l’accord sur la reconnaissance mutuelle des certificats de vaccination contre la Covid-19, signé mercredi.

Cette rencontre s’est déroulée en présence notamment de l’ambassadeur hongrois à Rabat, des Secrétaires d’État adjoints chargés du Développement du sud et de la Promotion des exportations, ainsi que du PDG de la banque hongroise d’import-export (EXIM).

La visite du chef de la diplomatie hongroise au Maroc a été marquée par la signature d’une série d’accords de coopération, couvrant les domaines économique, social, culturel et sportif.

