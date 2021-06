Un eurodéputé dénonce les manœuvres de Madrid au Parlement européen visant à faire voter une résolution hostile au Maroc

«Le gouvernement Sanchez en poussant agressivement pour l’adoption d’une résolution du Parlement européen contre le Maroc, cherche à camoufler ses erreurs successives, voulant entraîner l’Union européenne dans cette voie dangereuse», met en garde l’eurodéputé tchèque sur son compte Twitter.

Madrid is doing everything to destabilise the only stable and peaceful country in the region.

The sanchez government by pushing aggressively for adoption of a EP resolution against Morocco which only seek to hide its successive mistakes, involving EU in this dangerous path.

— Tomáš Zdechovský (@TomasZdechovsky) June 9, 2021