Royal Air Maroc et Mauritania Airlines concluent un partenariat stratégique

Royal Air Maroc et Mauritania Airlines ont signé, vendredi à Casablanca, un Mémorandum d’Entente (MoU) ainsi qu’un accord de partage de codes de type “free flow” portant sur la route aérienne directe Casablanca-Nouakchott.

Cet accord stratégique s’inscrit dans le cadre des efforts continus des deux compagnies aériennes en vue d’améliorer l’expérience de leurs clients, puisqu’il permettra aux passagers de bénéficier de plusieurs avantages rendant leur parcours de voyage plus fluide, simplifié et confortable, indique un communiqué conjoint.

“Ce partenariat stratégique est le premier du genre entre Royal Air Maroc et Mauritania Airlines. Il permettra de faire bénéficier les clients des deux compagnies aériennes d’une expérience client améliorée et d’un produit de qualité. Il leur donnera accès également à une diversité de destinations à travers nos réseaux respectifs”, a indiqué le Président Directeur Général de Royal Air Maroc, Hamid Addou.

“Cet accord reflète également notre engagement commun à renforcer les échanges entre le Maroc et la Mauritanie et à renforcer notre ancrage africain. Il marque une étape importante dans notre ambition de consolider notre position en Afrique, tout en offrant une expérience exceptionnelle à nos passagers”, poursuit-il.

De son côté, le Directeur Général de Mauritania Airlines, Ahmed Salem Mohamed Vall Ammi, a exprimé sa fierté d’annoncer une avancée majeure dans la coopération avec la compagnie Royal Air Maroc à travers la mise en place d’un accord de partage de codes (codeshare).

“Cet accord stratégique renforce non seulement les opportunités de voyage entre la République Islamique de Mauritanie et le Royaume du Maroc, mais il permet aussi d’offrir à nos passagers un accès facilité à un plus large réseau de destinations, avec plus de flexibilité et une expérience de voyage harmonisée”, a-t-il affirmé.

Et de noter que grâce à ce partenariat, la compagnie nationale Mauritania Airlines et Royal Air Maroc réaffirment leur engagement commun à améliorer la connectivité entre nos marchés et à proposer des solutions de voyage toujours plus performantes, soulignant que cette collaboration permet d’ouvrir de nouveaux horizons à Mauritania Airlines dans le développement de son réseau, et de répondre aux attentes de nos clients en leur offrant un service optimisé et des connexions fluides entre nos compagnies.

L’accord permettra de renforcer les liaisons entre les deux pays, de créer des connexions vers d’autres routes et de démultiplier les destinations, tout en offrant plus de confort aux passagers.

La ligne stratégique Casablanca-Nouakchott sera ainsi renforcée par les deux transporteurs aériens. Opérant sept fréquences directes par semaine sur cette ligne, Royal Air Maroc les augmentera pour atteindre neuf fréquences hebdomadaires.

De son côté, Mauritania Airlines atteindra neuf fréquences par semaine sur la ligne directe Nouakchott – Casablanca, soit une augmentation de trois fréquences par semaine.

Par ailleurs, les deux compagnies intégreront quatre routes additionnelles au partenariat codeshare dans le but d’élargir les options de connectivité. Les clients de Mauritania Airlines accéderont à des vols de continuation à travers le hub de Casablanca de Royal Air Maroc vers quatre grandes métropoles : Madrid, Dubaï, Paris et Luanda.

Outre son volet dédié au transport aérien, le partenariat stratégique prévoit plusieurs axes de collaboration complémentaires notamment dans les domaines de la maintenance, du handling, de la formation technique et managériale, de la digitalisation ainsi qu’en matière d’organisation et de ressources humaines.

A travers cet accord, Mauritania Airlines et Royal Air Maroc réaffirment leur engagement à mieux connecter l’Afrique, dans le cadre du renforcement de la stratégie de coopération Sud-Sud, et ce en offrant de nouvelles opportunités de voyages à l’international grâce à leurs réseaux respectifs, tout en améliorant l’expérience de leurs clients.

LR/MAP