Le Maroc et l’OMC renforcent leur coopération pour le commerce international et l’emploi

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Les relations entre le Maroc et l’Organisation mondiale du Commerce (OMC) et l’avenir du commerce international en lien avec l’investissement et l’emploi ont été au menu d’un entretien, jeudi à Genève, entre le ministre de l’Inclusion économique, de la Petite entreprise, de l’Emploi et des Compétences, Younes Sekkouri, et la Directrice générale de l’OMC, Ngozi Okonjo-Iweala.

Lors de cette rencontre, qui s’est déroulée en présence de l’ambassadeur représentant permanent du Maroc à Genève, Omar Zniber, le ministre a présenté la loi organique régissant les conditions d’exercice du droit à la grève, adoptée par le Parlement et validée par la Cour constitutionnelle, après plus de 60 ans d’attente.

Dans une déclaration à la presse à l’issue de l’entretien, Mme Okonjo-Iweala a félicité le ministre pour cette réalisation et salué “les avancées économiques” accomplies par le Maroc. Ces réalisations sont “très importantes non seulement pour le Royaume mais aussi pour l’Afrique”, a-t-elle relevé.

La Directrice générale de l’OMC a également fait part de sa détermination à continuer de travailler étroitement avec les autorités marocaines sur les dossiers communs.

Par ailleurs, la responsable internationale a saisi l’occasion de la célébration des 30 ans de l’accord de Marrakech, portant création de l’OMC, pour saluer la contribution du Maroc à cette réalisation phare de la communauté internationale.

“Nous sommes reconnaissants pour tout ce que le gouvernement du Maroc a fait pour faire en sorte que l’OMC puisse voir le jour”, a-t-elle notamment déclaré.

De son côté, M. Sekkouri a indiqué que les échanges ont porté sur l’avenir du commerce international en lien avec l’emploi, car “les mutations survenues ces dernières semaines ont des retombées sur les investissements au niveau international et par conséquent sur l’emploi”.

Selon le ministre, l’entrevue a été également l’occasion de présenter les nouvelles réformes entreprises au Maroc, y compris la loi sur la grève, qui a été “le fruit d’un processus de dialogue national et constitué un nouveau jalon parmi les politiques publiques au Maroc” et la responsable internationale a félicité le Maroc pour cette avancée.

M. Sekkouri a saisi l’occasion pour réaffirmer le rôle d’avant-garde que joue le Maroc au niveau continental et international et son interaction positive avec ses partenaires, compte tenu de la place dont il jouit sur l’échiquier international et des initiatives qu’il prend sous l’impulsion de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

La relation entre le Maroc et l’OMC est excellente, le Royaume ayant été parmi les pays pionniers qui ont contribué à la création de l’OMC, a-t-il souligné.

LR/MAP