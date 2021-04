Réunion en visioconférence de Bourita avec son homologue français, Le Drian

Partager Facebook

Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, a eu, jeudi, une réunion en visioconférence avec le ministre français de l’Europe et des Affaires étrangères, Jean Yves Le Drian sur nombre de questions bilatérales et d’intérêt commun.

Lors de cette réunion, les deux responsables se sont félicités de l’excellence des relations entre Rabat et Paris, soulignant la volonté de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et du président Emmanuel Macron de consolider le partenariat d’exception entre les deux pays, à travers le dialogue permanent entre les deux dirigeants.

M. Le Drian a salué la gestion exemplaire du Maroc de la pandémie de la Covid-19 et a renouvelé le soutien de la France au partenariat stratégique entre le Maroc et l’Union européenne (UE).

La France a également réitéré son appui aux efforts sérieux et crédibles du Maroc en tant que pourvoyeur de paix et de stabilité et en tant que pôle de développement et de croissance.

MM. Bourita et Le Drian ont réaffirmé leur volonté à poursuivre la concertation et la coordination de leurs actions au sein des instances multilatérales et internationales sur les questions régionales et internationales d’intérêt commun.

