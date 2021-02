Rabat | El Otmani reçoit le président du CESE

Partager Facebook

Le Chef du gouvernement, Saad Dine El Otmani, a reçu, vendredi à Rabat, le président du Conseil économique, social et environnemental (CESE), Ahmed Reda Chami, qui lui a remis les synthèses et les recommandations du Conseil réalisées dans le cadre d’une autosaisine, sous le thème “La santé et la sécurité dans le domaine du travail”.

A cette occasion, M. El Otmani a salué cette initiative qui concrétise le principe de la coopération nécessaire et continue entre le gouvernement et les différentes institutions constitutionnelles, notamment le CESE qui joue des rôles importants dans les différents chantiers structurants et décisifs pour l’avenir du pays.

Le Chef du gouvernement a également mis l’accent sur le souci du gouvernement d’accorder un intérêt particulier aux rapports émis par les institutions constitutionnelles et de veiller, autant que possible, à prendre en considération leurs contenus dans le cadre des politiques publiques.

Dans un avis formulé dans un cadre participatif au titre de son plan d’action 2020, le CESE dresse les points forts et les points faibles du domaine de la santé et la sécurité au travail au niveau des secteurs public et privé.

Il livre aussi plusieurs recommandations visant à promouvoir le système national dans ce domaine et à faire face aux accidents du travail et aux maladies professionnelles dans le cadre d’une approche englobant les aspects ayant trait entre autres à la gouvernance, la législation, la sensibilisation, la formation et la recherche scientifique.

Les conclusions des avis et les recommandations du Conseil aideront les secteurs gouvernementaux concernés à élaborer et développer la politique nationale dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail.

