Rabat | 17ème session plénière de l’Assemblée parlementaire de l’Union pour la Méditerranée, les 15 et 16 février

La 17ème session plénière de l’Assemblée parlementaire de l’Union pour la Méditerranée (AP-UpM), le 8ème Sommet de ses présidents et les réunions de ses commissions permanentes, de son bureau et bureau élargi se tiendront, jeudi et vendredi , au siège de la Chambre des représentants.

Ces réunions seront l’occasion d’examiner la situation dans le pourtour méditerranéen et le rôle de l’Assemblée dans la coopération euro-méditerranéenne au 21ème siècle et d’adopter les rapports et recommandations des commissions permanentes et du groupe de travail, indique la Chambre des représentants dans un communiqué.

Il s’agit aussi de la passation de la présidence de l’AP-UpM à la rive nord de la Méditerranée, en l’occurrence au Congrès des députés espagnol, ajoute la même source.

La Chambre des représentants du Royaume compte parmi les fondateurs de l’AP-UpM, dont elle assure la présidence depuis avril 2022, rappelle la même source, notant que le Maroc a également abrité plusieurs de ses sessions et réunions de ses commissions permanentes.

L’AP-UpM, qui se veut un espace de dialogue et de coopération méditerranéens, se réunit au moins une fois par an et regroupe des représentants des pays de l’Union européenne élus et leurs partenaires des pays du Sud de la Méditerranée.

Elle compte cinq commissions permanentes, à savoir : la Commission des affaires politiques, de la sécurité et des droits de l’Homme, la Commission de la promotion de la qualité de vie, les échanges entre les sociétés civiles et la culture, la Commission des droits des femmes dans les pays euro-méditerranéens, la Commission de l’énergie, de l’environnement et de l’eau et la Commission économique, financière, des affaires sociales et de l’éducation, outre un Groupe de travail sur le financement de l’Assemblée et sur la révision des règles de procédure.

Le Bureau de l’AP-UpM est chargé de la coordination et de la représentation de l’Assemblée, tandis que son bureau élargi compte les membres du Bureau et son président, ainsi que les présidents des commissions permanentes.

LR/MAP