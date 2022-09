Pologne-Maroc | Vers un renforcement de la coopération politique et économique

Partager Facebook

Le renforcement de la coopération politique et économique entre la Pologne et le Maroc a été au centre d’une entrevue, jeudi à Varsovie, entre l’ambassadeur du Maroc en Pologne, Abderrahim Atoumn, et le sous-secrétaire d’État polonais aux affaires étrangères chargé de l’Afrique et du Moyen-Orient, Pawel Jablonski.

Les deux parties ont procédé à un échange de vues sur les questions régionales et internationales d’intérêt commun et examiné l’état actuel de la coopération bilatérale.

Les deux responsables ont convenu d’œuvrer à promouvoir la coopération économique et les investissements polonais au Maroc et se sont félicités de l’évolution positive que connaissent les rapports économiques entre les deux pays, liés par des relations historiques.

Le Maroc et la Pologne entretiennent des relations solides qui se projettent dans l’avenir. Plusieurs opérateurs économiques polonais ont effectué dernièrement des visites au Maroc et exprimé la volonté de développer des projets dans le Royaume, devenu un hub continental à la faveur de sa proximité de l’Europe, de son ancrage africain, sa stabilité, sa résilience et des performances de son économie.

LR/MAP