Nouvel An | Tous nos vœux pour 2025

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

A l’occasion de l’avènement de la nouvelle année 2025, nous présentons nos vœux les plus vifs et sincères d’excellente santé, longue vie et bonheur, à SM le Roi Mohammed VI.

Nous prions Dieu le Tout-Puisant, de protéger notre Souverain, de l’assister dans la conduite du Maroc vers le développement et la prospérité, et de couronner ses initiatives et actions de succès.

Nos vœux d’excellente année 2025 vont également à SAR le Prince Héritier Moulay Al Hassan, à LAR la Princesse Lalla Khadija et le Prince Moulay Rachid, ainsi qu’à tous les membres de la Famille Royale.

Puisse le Très-Haut bénir et protéger l’ensemble du Peuple marocain, ainsi que notre cher pays le Maroc. Puisse Dieu nous accorder son soutien permanent, nous conduire vers les voies de la réussite et nous combler de ses bienfaits.

A nos annonceurs et à nos lecteurs, nous exprimons une nouvelle fois notre reconnaissance et leur souhaitons santé, bonheur et plein succès.

Enfin, aux Peuples en guerre nous souhaitons la fin du calvaire et à tous les Peuples qui partagent nos valeurs de paix, de tolérance et d’humanisme, nous souhaitons une bonne et heureuse nouvelle année !

LR