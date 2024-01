Niger | La campagne agricole 2023-2024 déficitaire à 39%

La production agricole au Niger a été déficitaire de 39% en 2023 par rapport à l’année précédente, touchant 5.343 villages sur les 13.468 villages agricoles que couvre le pays, a indiqué le gouvernement nigérien.

Au plan pastoral, il a été enregistré un déficit fourrager de 18.471.309 tonnes de matières sèches, représentant 53,68% des besoins du cheptel national.

Selon le gouvernement, ces “déficits céréaliers et fourragers ont été induits principalement par des sécheresses, des attaques des ennemis des cultures, des inondations, la baisse de la fertilité des sols et les effets de l’insécurité qui sévit dans certaines zones de grande production”.

Pour faire face à ces déficits, il est envisagé d’accélérer la mise en œuvre du programme “Initiative souveraineté alimentaire par l’intensification des productions animales et des cultures irriguées” pour 2023-2024.

Ainsi, il est attendu “la production de 7.648.056 tonnes toutes cultures horticoles confondues, soit 1.340.439 tonnes en équivalent céréalier, par la mise en valeur de 299.778 ha en petite irrigation”.

Il s’agit aussi de “la contribution à la sécurité alimentaire des populations par l’augmentation de la production laitière à travers la promotion des cultures fourragères et l’augmentation de la production des œufs et de la viande blanche, afin de réduire les effets des importations du lait, des produits laitiers, des œufs et du poulet de chair”.

