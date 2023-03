Nasser Bourita souligne le dynamisme que connait le dossier du Sahara marocain notamment en Europe

Partager Facebook

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, a souligné, mardi à Rabat, le dynamisme que connait le dossier du Sahara marocain, dont «la solution ne peut être conçue que dans le cadre des Nations unies et sur la base du plan d’autonomie marocain».

M. Bourita, qui s’exprimait lors d’une conférence de presse à l’issue de ses entretiens avec le vice-ministre fédéral autrichien des Affaires européennes et internationales, Peter Launsky, rappelé, dans ce cadre, les positions positives exprimées notamment par l’Espagne, l’Allemagne, les Pays-Bas, la Belgique, le Luxembourg, la Hongrie, la Slovaquie et Chypre, en faveur du plan d’autonomie marocain, en tant que base à une solution sérieuse et crédible, précisant que d’autres pays suivront dans l’avenir.

Le ministre a évoqué, également, la reconnaissance américaine de la marocanité du Sahara et l’ouverture de consulats dans les provinces du sud, qui constituent «un message» à l’adresse des pays concernés de par leur proximité du conflit, notamment les Européens.

Après toutes ces positions positives, l’Autriche vient d’exprimer ce mardi sa position au sujet de la question du Sahara marocain, qui voit dans le plan d’autonomie une base pour une solution sérieuse et crédible.

M. Bourita qui avait appelé il y a plus d’une année l’Europe à «sortir de sa zone de confort» afin de parvenir à une solution au conflit artificiel autour du Sahara marocain, a souligné, l’impératif de trouver une solution à ce conflit et de ne pas se contenter d’appuyer un processus, qui peut durer à cause de l’absence de volonté chez les autres parties.

M. Launsky, fait partie de la délégation de son pays, conduite par le Chancelier fédéral Karl Nehammer, qui effectue une visite au Maroc. Une visite très importante qui constitue un saut qualitatif dans les relations entre le Maroc et l’Autriche, a indiqué M. Bourita.

Cette visite, a-t-il précisé, vient refléter la vision de SM le Roi Mohammed VI en faveur de la diversification des partenariats du Royaume au sein de l’Europe et de son ouverture sur d’autres pays européens qui ne sont pas proches géographiquement.

Historiques et enracinées, les relations maroco-autrichiennes s’appuient sur une approche globale et un dialogue stratégique et sectoriel dense dans le domaine économique et social, a tenu à préciser M. Bourita, citant également, dans ce cadre, la coopération entre le Maroc et l’Autriche dans les domaines culturel et parlementaire.

LR/MAP