Nasser Bourita reçoit le Président du PARLACEN

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, a reçu, mardi à Rabat, le Président du Parlement centraméricain (PARLACEN), Amado Cerrud Acevedo, qui effectue une visite de travail au Maroc, accompagné d’une délégation parlementaire.

Cette rencontre a été l’occasion d’aborder les moyens de renforcer les liens d’amitié entre le parlement centraméricain et le Royaume du Maroc, a déclaré à la presse M. Cerrud Acevedo, à l’issue de ses entretiens avec M. Bourita.

Cette visite est une opportunité de promouvoir la signature d’accords de coopération entre les deux parties dans plusieurs domaines d’intérêt commun, a-t-il ajouté, soulignant la volonté du Parlement centraméricain de tirer profit de l’expérience du Maroc, notamment dans les domaines de la migration et des droits de l’homme.

Il a, par ailleurs, annoncé que le PARLACEN procèdera prochainement à la signature d’une convention de coopération qui est à même de promouvoir, avec l’appui du Maroc, la gestion de la question migratoire dans la région de l’Amérique centrale et de la République Dominicaine.

Dans le cadre de sa visite au Maroc, la délégation du PARLACEN a eu également des entretiens avec le président de la Chambre des représentants, Rachid Talbi El Alami.

Lors de cette rencontre, le président et les membres du Bureau exécutif du Parlement d’Amérique centrale se sont félicités du leadership du Royaume du Maroc en matière de gestion de la migration, souhaitant bénéficier de l’expérience marocaine dans ce domaine.

La délégation parlementaire centre-américaine a salué, de même, la dynamique de développement que connait le Maroc dans divers domaines, notamment dans celui des énergies propres, de la promotion de la condition de la femme et de la pratique démocratique en général.

En outre, le Président et les membres du Bureau exécutif du PARLACEN ont mis en avant l’importance accordée par le Parlement centraméricain au renforcement des liens de coopération et à la coordination permanente avec le Parlement marocain sur un certain nombre de sujets et de questions d’intérêt commun.

