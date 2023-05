Rabat | Nasser Bourita reçoit une délégation de députés britanniques

Partager Facebook

Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, a reçu, mardi à Rabat, une délégation de députés britanniques conservateurs de la chambre des lords, en visite au Maroc.

Dans une déclaration à la presse, à l’issue de ces entretiens, le député Lord Stuart Polak s’est félicité des relations positives qui lient Londres à Rabat, précisant que la délégation parlementaire effectue une visite au Maroc pour apprendre du Maroc et encourager la poursuite des actions dans différents domaines.

Le député conservateur a également indiqué que la délégation poursuivra sa visite du Maroc, en se rendant dans les provinces du Sud afin de mieux comprendre la situation dans le Sahara marocain.

La délégation britannique, composée des Lords Stuart Polak, James Arbuthnot, Alastair Colin, Leckie Campbell et Eric Pickles, a eu par ailleurs des entretiens avec le président de la chambre des conseillers, Enaam Mayara, portant sur les moyens de renforcer et de consolider les relations de coopération parlementaire entre la Chambre des conseillers et la Chambre des lords britannique.

Les députés britanniques, qui ont exprimé leur intention de se rendre dans la ville de Laayoune, ont salué par la même occasion la proposition du Forum de dialogue parlementaire anglo-marocain, soulignant que le Royaume-Uni et le Royaume du Maroc partagent les mêmes défis et préoccupations.

LR/MAP