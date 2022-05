Mezzour appel à la consolidation des acquis dans les métiers mondiaux industriels

Partager Facebook

Le ministre de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour, a souligné, mardi à Rabat, l’impératif de consolider les acquis dans les métiers mondiaux industriels.

“Il est extrêmement important de consolider les acquis dans les métiers mondiaux industriels tout en veillant à ce qu’ils deviennent pérennes”, a relevé M. Mezzour, qui intervenait lors de la deuxième édition du roadshow “Les Régionales de l’investissement”, notant qu’en dépit de la concurrence rude et accrue, le Maroc fait partie des pays les plus compétitifs, avec des encouragements proposés à l’investissement nettement inférieurs à ceux proposés par les pays développés.

Dans le même ordre d’idées, le ministre a souligné que la grande résilience et réactivité industrielle du Royaume durant la pandémie a démontré l’existence d’un grand potentiel à même d’être exploité dans l’avenir, soulignant à cet effet, la nécessité de garder ce dynamisme ainsi que cet esprit inventif et entrepreneurial qui a été découvert et redécouvert chez les Marocains, outre cette capacité technique et commerciale à répondre à tous les besoins.

Évoquant la souveraineté industrielle, M. Mezzour a noté que cette problématique est en parfaite ligne droite avec les Hautes Orientations de Sa Majesté le Roi Mohammed VI relatives au renforcement de la souveraineté industrielle du Royaume aux côtés de la souveraineté alimentaire et de la souveraineté sanitaire, qui demeurent toutes aussi nécessaires au développement de l’économie du pays.

Par ailleurs, le ministre a passé en revue les chantiers prioritaires, à savoir la création de l’emploi et la consolidation de la souveraineté sanitaire, alimentaire et industrielle du Royaume.

Pour sa part, Jalil Sebti, DG de la Banque Commerciale au sein du groupe BCP, a souligné que les Régionales de l’Investissement, dans leur édition 2021, ont suscité un très fort engouement tant de la part des opérateurs que des partenaires publics et privés, en témoignent le niveau de participation et les volumes importants des intentions d’investissement captées.

Il a, dans ce sens, affirmé que l’édition 2022 vient capitaliser sur ces acquis pour apporter encore une fois aux entreprises, dans leurs régions, la plateforme d’information et d’accompagnement à même de leur permettre de concrétiser leurs projets d’investissements.

“Plus de 500 workshops ont été tenus en marge de l’évènement dans l’ensemble des villes visitées, plus de 700 intentions d’investissements ont été identifiées, représentant près de 16 milliards de dirhams (MMDH), dont 9,3 MMDH de besoins de financements”, a-t-il fait savoir, notant qu’a ce jour, plus de 250 projets ont reçu un accord de la Banque pour plus de 2,3 MMDH, ce qui représente 25% des besoins de financement exprimés.

Et de soutenir que 33 de ces projets (soit 13% de l’ensemble des financements accordés) ont bénéficié de l’offre de financement vert de la Banque Populaire, faisant observer que ces réalisations ont pu être enregistrées grâce à l’accompagnement de l’ensemble des entités du groupe BCP ainsi que de près de 70 institutions publiques et privées partenaires, qui n’ont ménagé aucun effort pour soutenir les investisseurs dans les régions.

S’inscrivant dans le cadre de l’accompagnement de la stratégie nationale de relance de l’investissement, ce roadshow fera escale dans 11 villes du Royaume, à savoir Rabat, Agadir, Oujda, Nador, Tanger, Beni Mellal, Marrakech, Laâyoune, Dakhla, Fès et Casablanca.

Prévue du 31 mai au 9 novembre 2022, la deuxième édition de la tournée régionale de l’investissement apporte un ensemble de nouveautés tant par les thématiques abordées que par les invités de renom qui viendront enrichir les débats, en apportant leurs éclairages et leur expertise.

LR/MAP