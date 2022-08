Mdiq-Fnideq | Les efforts se poursuivent pour circonscrire l’incendie

Partager Facebook

Les équipes d’intervention composées de 500 éléments relevant des autorités et services concernés, appuyées par différents matériels et équipements d’intervention terrestre et aérienne, s’activent pour maîtriser l’incendie qui s’est déclaré dans la forêt “Kodiat Tifour’, ont indiqué des sources locales de la préfecture de M’qid-Fnideq.

A cet effet, trois avions bombardiers d’eau “Canadair” ont été mobilisés en renfort aux interventions aériennes, lesquels ont effectué, jusqu’à présent, près de 40 interventions par avion, précisent les mêmes sources.

L’intervention sur le terrain avait particulièrement pour but de circonscrire le feu et éviter qu’il ne se propage aux zones habitées, ajoute-t-on.

Concernant les dégâts enregistrés sur le couvert forestier, les surfaces touchées par les flammes s’élèvent, jusqu’à ce mardi soir, à 120 hectares, font savoir les mêmes sources.

LR/MAP