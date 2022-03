MCA-Morocco | L’opération de « melkisation » en chiffres

Partager Facebook

Voici des chiffres récents relatifs à l’état d’avancement de l’opération pilote de « melkisation », menée dans le cadre de l’activité « Foncier rural », portée par l’Agence MCA-Morocco et qui vise à « melkiser » 66.000 Ha de terres collectives situées dans les périmètres d’irrigation du Gharb et du Haouz au profit des ayants droit:

• Les enquêtes de toutes les collectivités ethniques engagées dans l’opération de « melkisation » ont été achevées ;

• Les plans définitifs de lotissement ont été réalisés pour 42.955 Ha de la superficie totale du projet, soit 65% ;

• L’implantation des bornes des lots des bénéficiaires a été faite sur 38.438 Ha de la superficie totale du projet, soit 58% ;

• 356 sessions d’information et de sensibilisation sur les actes d’héritage ont été tenues qui ont permis de toucher 4.666 hommes et 1.355 femmes ;

• 2.678 actes d’héritage ont été établis au profit de 11.194 femmes et 9.699 hommes.

Bénéficiaires des mesures d’accompagnement:

– Ouverture de 415 classes d’alphabétisation fonctionnelle au profit de 12.450 bénéficiaires (avec l’Agence Nationale de Lutte Contre l’Analphabétisme – ANALCA).

– 15 projets d’entrepreneuriat agricole de femmes et de jeunes ont été sélectionnés pour bénéficier d’un soutien financier et seront accompagnés dans leur mise en œuvre (avec l’Office National du Conseil Agricole – ONCA).

– Renforcement des capacités des agriculteurs et agricultrices concernés par l’opération de melkisation au niveau des sites du projet au profit de 104.800 bénéficiaires (avec l’ONCA).

– Sessions de formation en éducation financière au profit de 4.500 bénéficiaires (avec le Groupe Crédit Agricole du Maroc – GCAM).

Contexte et objectif du projet « Foncier rural » du Compact II :

• Doté d’un budget de 33 millions de dollars, le projet « Foncier rural » est mis en œuvre dans le cadre du programme de coopération « Compact II », conclu entre le Gouvernement du Maroc et le Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique, représenté par Millennium Challenge Corporation (MCC), entré en vigueur le 30 juin 2017 et devant prendre fin en mars 2023.

• Ceci intervient en application des Hautes Orientations Royales, appelant à faire des terres collectives un levier de développement économique et social en milieu rural, en général, et à l’activation de la melkisation à titre gracieux de celles qui sont situées à l’intérieur des périmètres d’irrigation, en particulier.

• L’activité « Foncier rural » a pour objectif ultime la construction d’un modèle de développement des terres collectives dans les périmètres d’irrigation pour lutter contre la pauvreté en milieu rural.

• Cette opération pilote de « melkisation » est menée en étroite collaboration avec les différents départements concernés, à savoir le ministère de l’Intérieur, le ministère de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts, l’Agence Nationale de la Conservation Foncière, du Cadastre et de la Cartographie (ANCFCC), et les Offices Régionaux de Mise en Valeur Agricole (ORMVA) du Gharb et du Haouz et ce, conformément à l’accord d’exécution signé en date du 19 juillet 2018 et amendé le 23 août 2019.

LR/MAP