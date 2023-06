Marrakech | Ouverture des travaux de la Conférence parlementaire sur le dialogue interconfessionnel

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Les travaux de la Conférence parlementaire sur le dialogue interconfessionnel, organisée, du 13 au 15 courant par l’Union interparlementaire et le Parlement marocain, se sont ouverts mardi à Marrakech, sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI.

La séance inaugurale de cette conférence a été marquée par un Message adressé par SM le Roi aux participants, dont lecture a été donnée par le président de la Chambre des représentants, Rachid Talbi El Alami.

Organisée en partenariat avec “Religions for Peace” et avec le soutien de l’Alliance des civilisations de l’Organisation des Nations Unies et de la Rabita Mohammedia des Ouléma, cette conférence connaît la participation de parlementaires, de chefs religieux, de représentants de la société civile qui vont engager un dialogue constructif et échanger sur les meilleures pratiques pour résoudre les principaux problèmes qui entravent la coexistence durable.

Cette conférence internationale, initiée sous le thème “dialogue interconfessionnel : collaborer pour notre avenir commun”, reflète les rôles importants et multiples joués par l’institution législative nationale, qui s’inspire de l’histoire millénaire du Royaume, riche en épisodes phares et exemples forts de tolérance religieuse et de coexistence.

LR/MAP