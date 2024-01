Marrakech | “Le Serpent arc-en-ciel”, thème d’une conférence, le 18 janvier au Musée Yves Saint Laurent

“Le Serpent arc-en-ciel” est le thème d’une conférence qui sera animée, le 18 janvier courant au Musée Yves Saint Laurent Marrakech (mYSLm), par l’historien de l’art, Georges Petitjean.

“Cette conférence prévue à 19h à l’Auditorium Pierre Bergé du mYSLm, est organisée dans le cadre de l’exposition “Serpent, Art aborigène d’Australie” qui se poursuivra au mYSLm jusqu’au dimanche 28 janvier”, indique un communiqué des organisateurs.

“Serpent, Art aborigène d’Australie”, première exposition d’art aborigène australien à être organisée au Maroc, présente un focus sur des œuvres d’art qui donnent à voir et à apprécier les différentes expressions artistiques de cette créature omniprésente dans moult cultures et civilisations de par le monde.

Cette exposition présente une trentaine d’œuvres d’artistes autochtones à être considérées comme les plus marquantes du Continent australien.

Georges Petitjean, le curateur de la Fondation Opale et Co-commissaire de ladite exposition, s’intéresse à la transition de l’art aborigène australien, et en particulier la peinture des communautés désertiques, de ses sites d’origine vers la scène mondiale de l’art contemporain.

Conservateur de la Collection Bérengère Primat / Fondation Opale (Suisse) depuis 2018, cet historien de l’art a obtenu son Doctorat en histoire de l’art, anthropologie et sociologie à La Trobe University à Melbourne (Australie).

Et la même source de préciser que sa thèse porte sur l’art du désert occidental australien, notant que Georges Petitjean a vécu et travaillé une grande partie de sa vie en Australie.

Depuis 1992, il suit de près le travail d’artistes à travers toute l’Australie avec lesquels, il a souvent noué des amitiés. De 2005 à 2017, il fut conservateur du Musée d’art aborigène contemporain (AAMU) à Utrecht, aux Pays-Bas.

Georges Petitjean est également Co- commissaire de plusieurs expositions, et notamment de “Before Time Began” à la Fondation Opale et aux Musées royaux d’Art et d’Histoire de Belgique.

