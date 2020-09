Marrakech | Lancement d’une campagne de sensibilisation de la Covid-19

Partager Facebook

Une campagne de mobilisation et de sensibilisation a été lancée, vendredi à Marrakech, afin de rappeler aux citoyennes et citoyens l’importance d’observer strictement les mesures préventives pour éviter le risque d’infection par le nouveau coronavirus (Covid-19).

Cette initiative humaine organisée par l’Association des Enseignants des Sciences de la Vie et de la Terre (AESVT-section Marrakech), en partenariat avec l’Académie Régionale de l’Education et de la Formation (AREF) de Marrakech-Safi, l’Observatoire de la Palmeraie de Marrakech, le groupe des instituts Excel et le centre privé des métiers de l’éducation et de la formation, est plaée sous le signe “Sois prudent mon fils : ta vie est importante pour moi !”.

Elle tend à sensibiliser les citoyens aux dangers de la pandémie, à souligner l’impératif de se conformer aux mesures de précaution en vue d’éviter le risque de contamination, notamment dans les établissements scolaires, et à former des fronts civils à l’échelle locale pour contribuer à la lutte contre la Covid-19.

Cette action, qui se poursuivra jusqu’au 2 octobre prochain, concernera 150 élèves (filles et garçons) dans des établissements scolaires relevant des différentes collectivités territoriales de la préfecture de Marrakech.

Prennent également part à cette campagne, qui vise à établir une cellule de coordination entre les autorités locales et les acteurs de la société civile afin de renforcer les efforts consentis pour la lutte contre le nouveau coronavirus et le respect des mesures préventives par la population, les associations des quartiers.

Cette action ambitionne également de réduire de 50% le nombre des cas d’infection par le nouveau coronavirus au cours des deux semaines suivant cette opération dans les quartiers ciblés, de sensibiliser les cadres pédagogiques et administratifs ainsi que les apprenants dans les établissements scolaires, les commerçants, les restaurateurs, les cafetiers et les clients des commerces dans les quartiers quant à l’importance capitale de cette initiative pour enrayer la propagation de la pandémie.

Dans une déclaration à la MAP à cette occasion, le coordinateur régional de la campagne nationale de lutte contre la propagation du nouveau coronavirus, Boujemâa Belhand, a précisé que cette action concernera plusieurs établissements scolaires et circonscriptions où des sessions de formation seront organisées au profit des coordinateurs au sein desdits établissements, axées sur la méthode à adopter pour mener une campagne de sensibilisation dans les classes et ainsi diffuser des messages que l’élève pourra transmettre à sa famille et à ses amis dans les quartiers.

Cette campagne s’assigne pour objectif de faire chuter le nombre de cas de la Covid-19 enregistrés dans certains quartiers, a-t-il expliqué, ajoutant qu’il sera procédé à la distribution des produits désinfectants aux établissements scolaires ainsi que des affiches qui véhiculent de manière simplifiée plusieurs messages de sensibilisation axés sur les mesures de prévention à suivre pour se protéger de cette pandémie.

